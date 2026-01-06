تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
في أول زيارة رسمية.. ساعر يصل إلى أرض الصومال
Lebanon 24
06-01-2026
|
05:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل
وزير الخارجية الإسرائيلي
جدعون ساعر صباح الثلاثاء، إلى هرجيسا عاصمة أرض الصومال في أول زيارة رسمية له منذ اعتراف
إسرائيل
بسيادة أرض الصومال، وفقاً لمصدر
دبلوماسي
في أرض الصومال.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يلتقي ساعر خلال زيارته برئيس أرض الصومال،
عبد الرحمن
محمد
عبد الله.
كما من المقرر أن يدلي الاثنان بتصريحات في مؤتمر صحافي مشترك في
القصر الرئاسي
في وقت لاحق اليوم، وفق قناة "i24".
ولفتت المعلومات إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي الفعال بين إسرائيل وأرض الصومال، وفق زعم المصادر. (العربية)
