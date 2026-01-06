في أول زيارة رسمية.. ساعر يصل إلى أرض الصومال

وصل جدعون ساعر صباح الثلاثاء، إلى هرجيسا عاصمة أرض الصومال في أول زيارة رسمية له منذ اعتراف بسيادة أرض الصومال، وفقاً لمصدر في أرض الصومال.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يلتقي ساعر خلال زيارته برئيس أرض الصومال، محمد



كما من المقرر أن يدلي الاثنان بتصريحات في مؤتمر صحافي مشترك في في وقت لاحق اليوم، وفق قناة "i24".



ولفتت المعلومات إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي الفعال بين إسرائيل وأرض الصومال، وفق زعم المصادر. (العربية)