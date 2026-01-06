تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
عربي-دولي

منشقون عن الجيش الفنزويليّ في صدد العودة إلى بلادهم... ما هي خطّتهم بعد سقوط مادورو؟

Lebanon 24
06-01-2026 | 09:00
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ منشقون عن الأجهزة الأمنيّة الفنزويليّة لجأوا إلى كولومبيا، إثر سقوط الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو.
 
وأشارت "سكاي نيوز" إلى أنّ "بعض المنشقين يفكّرون في العودة لتأسيس "قيادة جديدة".

ويؤكد أحد القادة لوكالة "فرانس برس"، أنه عندما كان على وشك أن يُعيّن جنرالا في الجيش الفنزويليّ، تقدّم باستقالته لأسباب أخلاقية، إثر خلاف مع رؤسائه.

ويؤكد هؤلاء المنشقون الذين هم على تواصل دائم مع رفاقهم السابقين والأطراف المشاركة في هذا الفرار الجماعي، أنهم يخططون للعودة بهدف استبدال القيادة العليا الحالية للجيش التي تتهمها المنظمات غير الحكومية بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان وجرائم أخرى.

ويقول وليامز كانسينو أحد المنشقين: "نحن بحاجة إلى قيادة عليا جديدة. ننتظر اللحظة المناسبة لدعم الحكومة الجديدة التي ستُنتخب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة النظام". (سكاي نيوز)
 
 
 
