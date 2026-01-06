منشقون عن الجيش الفنزويليّ في صدد العودة إلى بلادهم... ما هي خطّتهم بعد سقوط مادورو؟

ذكر موقع " "، أنّ منشقون عن الأجهزة الأمنيّة الفنزويليّة لجأوا إلى ، إثر سقوط الرئيس الفنزويليّ .

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أنّ "بعض المنشقين يفكّرون في العودة لتأسيس "قيادة جديدة".



ويؤكد أحد لوكالة "فرانس برس"، أنه عندما كان على وشك أن يُعيّن جنرالا في الجيش الفنزويليّ، تقدّم باستقالته لأسباب أخلاقية، إثر خلاف مع رؤسائه.



ويؤكد هؤلاء المنشقون الذين هم على تواصل دائم مع رفاقهم السابقين والأطراف المشاركة في هذا الفرار الجماعي، أنهم يخططون للعودة بهدف استبدال الحالية للجيش التي تتهمها المنظمات غير الحكومية بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان وجرائم أخرى.



ويقول كانسينو أحد المنشقين: "نحن بحاجة إلى قيادة عليا جديدة. ننتظر اللحظة المناسبة لدعم الحكومة الجديدة التي ستُنتخب، وإعادة بناء وإعادة النظام". (سكاي نيوز)