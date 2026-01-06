في حلب... إستهداف سيارة لوزارة الدفاع السوريّة

وأشارت إلى مقتل عنصر من وإصابة آخرين جراء استهداف مركبتهم في مدينة حلب.

أفادت " " عن إغلاق طريق حلب - ، بعد استهداف مركبة لوزارة الدفاع على طريق الكاستيلو من قبل "قسد" بطائرة مسيّرة.