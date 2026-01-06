تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
في حلب... إستهداف سيارة لوزارة الدفاع السوريّة
Lebanon 24
06-01-2026
|
06:30
أفادت "
سكاي نيوز
" عن إغلاق طريق حلب -
غازي عنتاب
، بعد استهداف مركبة لوزارة الدفاع
السورية
على طريق الكاستيلو من قبل "قسد" بطائرة مسيّرة.
وأشارت إلى مقتل عنصر من
الجيش السوري
وإصابة آخرين جراء استهداف مركبتهم في مدينة حلب.
