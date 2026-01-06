طائرة أميركيّة استُخدِمَت في اعتقال مادورو... ما هي المسيّرة الشبحيّة "RQ-170 سينتينل"؟

ذكر موقع "إرم نيوز" أنه في الساعات الأولى من يوم الـ3 من كانون الثاني، نفذت عملية عسكرية دقيقة في فنزويلا، أطلقت عليها اسم "العزم المطلق"، أسفرت عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى لمواجهة اتهامات جنائية تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات".



وشهدت العملية، التي جرت تحت غطاء من التخطيط الدقيق والاستخبارات المتقدمة، نشرًا غير مسبوق لطائرات متطورة عبر قواعد جوية في منطقة الكاريبي، ويُعتقد أن طائرات RQ-170 سينتينل المسيّرة لعبت دورًا محوريًّا في مراقبة تحركات مادورو وتأمين نجاح المهمة، رغم عدم وجود تأكيد رسمي على استخدامها، وفق مجلة "نيوزويك".



وطائرة RQ-170 سينتينل هي طائرة شبحية دون طيار، تعمل بمحرك نفاث، ومصممة خصوصًا لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في المجال الجوي المتنازع عليه.

وتتميز بتصميم جناح طائر دون ذيل يقلل البصمة الرادارية، ونظام تحكم متقدم يقلل إمكانية كشفها بالرادار أو الأشعة تحت الحمراء؛ ما يسمح بجمع معلومات دقيقة من مسافات بعيدة مع الحفاظ على سرية الطائرة وموقعها.



طوّرت القوات الجوية الأميركية الطائرة بالتعاون مع لوكهيد مارتن سكوك ووركس، ويُشغّلها عادةً الجناح 432 في قاعدة كريتش الجوية في نيفادا وسرب 30 للاستطلاع في تونوباه.



وقد شاركت RQ-170 في مهام سرية في أفغانستان، بينما أعلنت عام 2011 استيلاءها على إحداها داخل مجالها الجوي وأجرت نسخة مهندسة عكسيًّا.



وفق التقارير، تم رصد الطائرات بعد العملية عائدة إلى قاعدة أميركية في بورتوريكو، وهو ظهور نادر يعكس الطبيعة السرية للغاية لهذه المنصة.

وأشارت الصور المنشورة على الإنترنت إلى وجود الطائرات في أميركا اللاتينية منذ كانون الأول؛ ما يدل على استعداد طويل المدى للعملية.



خبراء الدفاع يصفون مهمة RQ-170 بأنها شبيهة بالمهام الاستخباراتية التي سبقت عمليات كبرى، مثل: جمع المعلومات التي مهدت لغارة قتل أسامة بن لادن عام 2011.

ففي فنزويلا، يُعتقد أن الطائرة ساعدت على مراقبة مقر إقامة مادورو، ورصد الدفاعات الجوية، وتحليل النشاط الإلكتروني لضمان مرور المروحيات الخاصة والقوات البرية بأمان إلى منطقة الهدف، ودعم الضربات الصاروخية إذا لزم الأمر.



وأشاد الرئيس الأميركي، ، بالعملية، مشيرًا إلى "عدد هائل من الطائرات والمروحيات وأنواع مختلفة من المقاتلات لكل موقف محتمل"، وهو ما يعكس مدى تعقيد التخطيط العسكري وتكامل القدرات الجوية والاستخباراتية.



رغم أن RQ-170 طائرة غير مسلحة، فإن أهميتها تكمن في جمع المعلومات الاستخباراتية الحاسمة وإدارة المهمات عن بعد بسرية تامة.



وكتب جوزيف تريفيتيك، تحرير موقع "ذا وور زون"، أن ما هو معروف عن نشاط طائرات RQ-170 منذ أكثر من عقد يتطابق تمامًا مع الدور المنسوب إليها في العملية الفنزويلية، مؤكدًا أن هذا النوع من الطائرات يعتمد عليه سلاح الجو الأميركي في "مهام حساسة وحاسمة" لمكافحة التهديدات العابرة للحدود.

ويشير محللون أيضًا إلى أن نشر RQ-170 في أمريكا اللاتينية يعكس توسعًا إستراتيجيًّا للقدرات الاستخباراتية الأميركية في المنطقة، ويعزز قدرة القوات على التخطيط لمهام دقيقة ضد قادة متهمين بأنشطة غير قانونية أو تهديدات للأمن الإقليمي.