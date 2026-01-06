تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

طائرة أميركيّة استُخدِمَت في اعتقال مادورو... ما هي المسيّرة الشبحيّة "RQ-170 سينتينل"؟

Lebanon 24
06-01-2026 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1464539-639033034672147213.png
Doc-P-1464539-639033034672147213.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "إرم نيوز" أنه في الساعات الأولى من يوم الـ3 من كانون الثاني، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية دقيقة في فنزويلا، أطلقت عليها اسم "العزم المطلق"، أسفرت عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات". 

وشهدت العملية، التي جرت تحت غطاء من التخطيط الدقيق والاستخبارات المتقدمة، نشرًا غير مسبوق لطائرات متطورة عبر قواعد جوية في منطقة الكاريبي، ويُعتقد أن طائرات RQ-170 سينتينل المسيّرة لعبت دورًا محوريًّا في مراقبة تحركات مادورو وتأمين نجاح المهمة، رغم عدم وجود تأكيد رسمي على استخدامها، وفق مجلة "نيوزويك".

وطائرة RQ-170 سينتينل هي طائرة شبحية دون طيار، تعمل بمحرك نفاث، ومصممة خصوصًا لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في المجال الجوي المتنازع عليه.
 
وتتميز بتصميم جناح طائر دون ذيل يقلل البصمة الرادارية، ونظام تحكم متقدم يقلل إمكانية كشفها بالرادار أو الأشعة تحت الحمراء؛ ما يسمح بجمع معلومات دقيقة من مسافات بعيدة مع الحفاظ على سرية الطائرة وموقعها.

طوّرت القوات الجوية الأميركية الطائرة بالتعاون مع لوكهيد مارتن سكوك ووركس، ويُشغّلها عادةً الجناح 432 في قاعدة كريتش الجوية في نيفادا وسرب 30 للاستطلاع في تونوباه. 

وقد شاركت RQ-170 في مهام سرية في أفغانستان، بينما أعلنت إيران عام 2011 استيلاءها على إحداها داخل مجالها الجوي وأجرت نسخة مهندسة عكسيًّا.

وفق التقارير، تم رصد الطائرات بعد العملية عائدة إلى قاعدة أميركية في بورتوريكو، وهو ظهور نادر يعكس الطبيعة السرية للغاية لهذه المنصة.
 
وأشارت الصور المنشورة على الإنترنت إلى وجود الطائرات في أميركا اللاتينية منذ كانون الأول؛ ما يدل على استعداد طويل المدى للعملية.

خبراء الدفاع يصفون مهمة RQ-170 بأنها شبيهة بالمهام الاستخباراتية التي سبقت عمليات كبرى، مثل: جمع المعلومات التي مهدت لغارة قتل أسامة بن لادن عام 2011. 
ففي فنزويلا، يُعتقد أن الطائرة ساعدت على مراقبة مقر إقامة مادورو، ورصد الدفاعات الجوية، وتحليل النشاط الإلكتروني لضمان مرور المروحيات الخاصة والقوات البرية بأمان إلى منطقة الهدف، ودعم الضربات الصاروخية إذا لزم الأمر.

وأشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالعملية، مشيرًا إلى "عدد هائل من الطائرات والمروحيات وأنواع مختلفة من المقاتلات لكل موقف محتمل"، وهو ما يعكس مدى تعقيد التخطيط العسكري وتكامل القدرات الجوية والاستخباراتية.

رغم أن RQ-170 طائرة غير مسلحة، فإن أهميتها تكمن في جمع المعلومات الاستخباراتية الحاسمة وإدارة المهمات عن بعد بسرية تامة.

وكتب جوزيف تريفيتيك، نائب رئيس تحرير موقع "ذا وور زون"، أن ما هو معروف عن نشاط طائرات RQ-170 منذ أكثر من عقد يتطابق تمامًا مع الدور المنسوب إليها في العملية الفنزويلية، مؤكدًا أن هذا النوع من الطائرات يعتمد عليه سلاح الجو الأميركي في "مهام حساسة وحاسمة" لمكافحة التهديدات العابرة للحدود.
 
ويشير محللون أيضًا إلى أن نشر RQ-170 في أمريكا اللاتينية يعكس توسعًا إستراتيجيًّا للقدرات الاستخباراتية الأميركية في المنطقة، ويعزز قدرة القوات على التخطيط لمهام دقيقة ضد قادة متهمين بأنشطة غير قانونية أو تهديدات للأمن الإقليمي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما الأهداف الأميركية من اعتقال مادورو؟
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:47:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقال مادورو يوجّه "ضربة قاسية" لكوبا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:47:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الكوبي يدعو أميركا اللاتينية الى "رصّ الصفوف" بعد اعتقال مادورو
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:47:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: عملية اعتقال مادورو ستحمي أرواح الأميركيين
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:47:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

نائب رئيس

نيويورك

دونالد

ترامب

إيران

إيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:38 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:14 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:05 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-01-06
Lebanon24
11:38 | 2026-01-06
Lebanon24
11:15 | 2026-01-06
Lebanon24
11:14 | 2026-01-06
Lebanon24
11:05 | 2026-01-06
Lebanon24
10:41 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24