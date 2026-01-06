إسرائيل تقتحم جامعة في الضفة.. إصابات بالرصاص واعتقال نائب الرئيس الأكاديمي

قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات اقتحمت حرم جامعة بيرزيت في المحتلة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة طلاب على الأقل بالذخيرة الحية، وإصابة العشرات بحالات اختناق جراء المسيل للدموع.



وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها عالجت ثلاثة طلاب أصيبوا بطلقات نارية في الأرجل خلال الاقتحام الذي وقع الثلاثاء، ونقلتهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج. ووفق "وفا"، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت أثناء دخولها الحرم، ما تسبب بحالة من الذعر بين الطلاب والموظفين.



ونقلت "وفا" عن مسؤول العلاقات العامة نيردين الميمي أن طالبين آخرين أصيبا بجروح بعد سقوطهما أثناء محاولة الفرار، فيما عانى آخرون من الاختناق. وأضاف أن نحو 8000 طالب كانوا في الحرم وقت الاقتحام، مشيراً إلى أن الجنود حطموا البوابة الرئيسية قبل اقتحام مبانٍ وكليات عدة، كما تم الاستيلاء على معدات للحركة الطلابية وتنفيذ اعتقالات.



وخلال المداهمة، اعتقلت القوات الإسرائيلية عاصم خليل، الجامعة للشؤون الأكاديمية، بحسب مسؤولي الجامعة.



وأدانت الفلسطينية الاقتحام، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير والاتفاقيات الدولية التي تحمي المؤسسات التعليمية، واعتبرت أن استهداف الجامعات يعد اعتداءً على الحق في التعليم وانتهاكاً لحرمة الأماكن الأكاديمية بموجب القانون الدولي. ودعت الوزارة الرابطة الدولية للجامعات ورابطة الجامعات العربية والمنظمات الحقوقية والإعلامية إلى فضح ما وصفته بـ"الهجمات المنهجية" على التعليم العالي الفلسطيني والعمل على وقفها.



وفي سياق متصل، أفادت "وفا" بتسجيل حالات اختناق مساء الاثنين نتيجة الغاز المسيل للدموع خلال غارات إسرائيلية في مناطق متعددة من الضفة الغربية، بينها مخيم شعفاط شمال الشرقية، إضافة إلى دير دبوان قرب رام الله، وعودالا وقصرى وبيت فوريك قرب نابلس، من دون الإبلاغ عن إصابات هناك.

