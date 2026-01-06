تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

تحذير أوروبي بشأن مساعدات غزة

Lebanon 24
06-01-2026 | 07:15
شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، داعياً إسرائيل إلى السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية بالعمل في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الاتحاد أن القيود المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني وزيادة عدد الضحايا في غزة، محذراً من أن تعطيل الجهود الإنسانية يهدد حياة المدنيين ويقوض الاستجابة الدولية للاحتياجات الملحّة.

وفي نهاية كانون الأول 2025، أعلنت إسرائيل فرض قواعد تسجيل جديدة على المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، تشمل تقديم قوائم مفصلة للموظفين، وهو ما رفضته العديد من المنظمات الكبرى مثل أطباء بلا حدود وغيرها، ما أدى إلى قرار بوقف أنشطتها بعد 1 كانون الثاني 2026.

فيما ربط المجتمع الدولي هذا القرار بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.

وشدد الاتحاد الأوروبي سابقاً على أن جميع الحواجز التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة يجب أن تُرفع، معتبراً أن العقبات التي تفرضها القواعد الإسرائيلية الحالية تُعرقل إيصال الإغاثة إلى المحتاجين.

كما دعا إسرائيل إلى عدم تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية، وإلى السماح للمنظمات الدولية بالعمل في الأراضي الفلسطينية دون عوائق، حتى يتسنى لها تقديم الدعم الضروري. (الحدث)
الاتحاد الأوروبي

المجتمع الدولي

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

بلا حدود

قطاع غزة

