"النمور الوردية" في قبضة أوروبا.. توقيف مشتبهين بسرقة 580 ألف يورو في اليونان

أوقِف مشتبهان في بلغاريا وكرواتيا بموجب مذكرات توقيف أوروبية صادرة عن السلطات ، على خلفية سرقة ساعات ومجوهرات تُقدَّر قيمتها بنحو 580 ألف من متجر داخل فندق في خالكيذيكي، جنوب سالونيك.



وبحسب التحقيقات، وقعت عملية السطو في 2 أيلول 2025، وتمكنت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في شمال من تحديد هوية المشتبه بهما، وهما مواطنان صربيان يبلغان 48 و46 عاماً، ويُشتبه بانتمائهما إلى عصابة "النمور الوردية" المتخصصة في سرقات المجوهرات.



وأشارت المعطيات إلى أن أربعة أشخاص عملوا بين 20 آب و2 أيلول 2025 على التخطيط والتنفيذ، ودخلوا اليونان في أوقات مختلفة مستخدمين وثائق سفر مزورة ومركبات مستأجرة بلوحات مسروقة. وخلال السطو، احتجز أحد المشتبه بهم موظفين وسرق مقتنيات ثمينة، فيما وفر الآخر الدعم عبر مراقبة المكان متنكراً بصفة سائح.



وقالت السلطات إن أحد الموقوفين معروف لدى جهات سويسرية بقضايا سرقة منازل، فيما يجري التدقيق بإمكان تورطهما في عمليات مشابهة بدول أوروبية خلال عامي 2024 و2025، بانتظار قرارات تسليمهما إلى اليونان. (يورو نيوز)

