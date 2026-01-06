بعد صراع مع المرض... وفاة الشاعر خالد البابلي

فارق الشاعر والأديب خالد الحياة، بعد صراع مع المرض، تاركاً خلفه إرثاً أدبياً أسهم في إثراء الحركة الأدبية والثقافية في بلاد الرافدين.



ونعى للأدباء والكتّاب في ، الشاعر الراحل، الذي عانى في أواخر حياته من المرض.

ويُعد البابلي واحداً من الأدباء الذين كرّسوا عقوداً من حياتهم لكتابة الشعر. (ارم نيوز)