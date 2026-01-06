تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الزبيدي يقود وفداً إلى الرياض

Lebanon 24
06-01-2026 | 08:04
بعدما أفادت مصادر خاصة للعربية/الحدث بأن وفداً بقيادة رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، أكد مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، الأمر.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "وفداً كبيراً برئاسة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي سيتوجه إلى الرياض هذا المساء".

كما أضاف أن هناك "مؤتمراً يتعلق بالحوار اليمني الجنوبي الذي تراعاه الرياض".

وكانت الرياض أعلنت استجابتها لعقد مؤتمر شامل يجمع كافة المكونات الجنوبية من أجل الجلوس على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة لقضيتهم، استجابة لطلب الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

إذ قدم العليمي طلباً إلى السعودية قبل أيام من أجل ‍استضافة مؤتمر لحل الأزمة ‍في الجنوب، آملاً أن يضم كافة المكونات ⁠والقوى والشخصيات الجنوبية دون ‌استثناء، بحضور المجلس الانتقالي.

أتت تلك الدعوة بعد سيطرة قوات الانتقالي على مساحات في محافظة حضرموت والمهرة، ما دفع قوات "درع الوطن" في الثاني من يناير الحالي إلى إطلاق عملية عسكرية سلمية من أجل استعادة المقرات العسكرية، تمكنت من خلالها من السيطرة على المحافظتين.

