توّتر في حلب... مقتل 3 مدنيين واستهداف مواقع عسكريّة سوريّة

أفادت وكالة أنباء " "، عن مقتل 3 مدنيين في القصف الذي نفذته "قسد" على المباني السكنية في حيّ الميدان في مدينة حلب.



وذكر الإعلام السوري الرسمي أن عنصرا في قتل وأصيب آخرون جراء استهداف "قوات " مواقع عسكرية في حيّ الشيخ مقصود في حلب، بطائرات مسيّرة.



وتأتي هذه التطورات بعد فقط من تصعيد سابق، حيث أعلنت ، أمس، أن "قسد" استهدفت حاجزا للشرطة العسكرية قرب نقاط انتشار الجيش السوريّ في محيط بلدة دير حافر شرق حلب، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود وإعطاب آليتين. (روسيا اليوم)

