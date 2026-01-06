المخابرات الأميركية: كبار الموالين لمادورو الأنسب لاستقرار فنزويلا

قال مصدران مطلعان، اليوم (الثلاثاء)، إن الرئيس الأميركي اطلع على تقييم سري لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) خلص إلى أن كبار الموالين للرئيس ، بمن فيهم نائبته ديلسي ‌ ، هم الأنسب ‌للحفاظ على ‌الاستقرار ⁠في حال ‌فقدان مادورو السلطة.



وأكد المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما، هذا النبأ بعد أن نشرته صحيفة « جورنال» بشكل حصري.



وذكر المصدران أن المخابرات أطلعت ⁠ترمب على التقرير الذي تمت مشاركته ‌مع مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي .



وأضافا أن هذا التقييم كان أحد الأسباب التي دفعت إلى دعم ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو، بدلاً من زعيمة ماريا كورينا ماتشادو.



وأحجم عن تأكيد هذا النبأ.



وقالت ⁠المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، رداً على سؤال: «يتم إطلاع الرئيس ترمب بانتظام على التطورات السياسية الداخلية في دول العالم. وسيتخذ الرئيس وفريقه للأمن القومي قرارات واقعية لضمان أن تتوافق مع مصالح ، وأن ‌تصبح بلداً أفضل للشعب الفنزويلي». (الشرق الأوسط)

