تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

المخابرات الأميركية: كبار الموالين لمادورو الأنسب لاستقرار فنزويلا

Lebanon 24
06-01-2026 | 08:40
A-
A+
Doc-P-1464603-639033109107082695.webp
Doc-P-1464603-639033109107082695.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدران مطلعان، اليوم (الثلاثاء)، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اطلع على تقييم سري لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) خلص إلى أن كبار الموالين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بمن فيهم نائبته ديلسي ‌رودريغيز، هم الأنسب ‌للحفاظ على ‌الاستقرار ⁠في حال ‌فقدان مادورو السلطة.

وأكد المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما، هذا النبأ بعد أن نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» بشكل حصري.

وذكر المصدران أن المخابرات أطلعت ⁠ترمب على التقرير الذي تمت مشاركته ‌مع مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي الأمن القومي.

وأضافا أن هذا التقييم كان أحد الأسباب التي دفعت ترمب إلى دعم ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو، بدلاً من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو.

وأحجم البيت الأبيض عن تأكيد هذا النبأ.

وقالت ⁠المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، رداً على سؤال: «يتم إطلاع الرئيس ترمب بانتظام على التطورات السياسية الداخلية في دول العالم. وسيتخذ الرئيس وفريقه للأمن القومي قرارات واقعية لضمان أن تتوافق فنزويلا مع مصالح الولايات المتحدة، وأن ‌تصبح بلداً أفضل للشعب الفنزويلي». (الشرق الأوسط)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خلصت إلى أن الموالين للنظام هم الأنسب لقيادة فنزويلا بعد مادورو
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": تقرير استخباراتي أميركي خلص إلى أن كبار نظام مادورو هم الأنسب لقيادة حكومة مؤقتة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما الأنسب لكبار السن.. آيفون أو أندرويد؟
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لائحة الاتهام الأميركية لمادورو: قادة فنزويلا استغلوا مناصبهم لإدخال أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24

وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

الأمن القومي

دونالد ترمب

وول ستريت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:38 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:14 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:05 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-01-06
Lebanon24
11:38 | 2026-01-06
Lebanon24
11:15 | 2026-01-06
Lebanon24
11:14 | 2026-01-06
Lebanon24
11:05 | 2026-01-06
Lebanon24
10:41 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24