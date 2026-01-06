تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

محادثات إسرائيلية-سورية إيجابية في باريس

Lebanon 24
06-01-2026 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1464612-639033123749196525.webp
Doc-P-1464612-639033123749196525.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مسؤول إسرائيلي اليوم الثلاثاء، باختتام جولة محادثات باريس بين إسرائيل وسوريا، وفقا لموقع "أكسيوس".
وأضاف المصدر أن محادثات باريس مع سوريا كانت "إيجابية".

في حين أكد مصدر سوري للقناة 12 الإسرائيلية، وجود أرضية للتقدّم نحو اتفاق أمني محتمل بضغط أميركي.

وذكر أن ضغطا أميركيا مركّزا يدفع الطرفين إلى بحث صيغة تشمل انسحابا إسرائيليا من الأراضي السورية مقابل ضمانات أمنية.

كما رجّح المصدر أن الولايات المتحدة معنية باتفاق سريع، معلناً استعداد دمشق لتقديم ضمانات أمنية للطرف الإسرائيلي تكون مقبولة على الجميع مقابل انسحابه من الأراضي السورية.

وشدد على أن هذه خطوة تخلق في الوقت نفسه شعورا بالاطمئنان لدى إسرائيل وسوريا.

في المقابل، يضع السوريون خطا أحمر واضحا في إطار هذه الضمانات، بألا يُنقل ملف السويداء خارجاً، وأن تبقى معالجته شأنا سوريا داخليا فقط.

وأضاف: "سيُحلّ الموضوع بين الجهات المحلية نفسها، من دون تسليح ومن دون أي دعم خارجي".

كما ألمح المصدر إلى أن هناك أيضا من الجانب الإسرائيلي مؤشرات على موافقة مبدئية على ذلك.

أيضا أكد المصدر أن أي قوة فصل تُقام بين إسرائيل وسوريا يجب أن تكون محل اتفاق الطرفين، معتبراً أن ذلك يخلق وضعا من تبادل الضمانات مقابل السيادة على الأرض وعلى المكوّنات الاجتماعية.

وشدد على وجوب تغيير النبرة الإسرائيلية من الادعاء بأنها راعية وحامية للأقليات، بأن تعالج هذه القضايا داخل سوريا في الساحة الداخلية فقط.

إلى ذلك، أوضح المصدر أن دمشق أجرت مراجعات جديدة في ما يتعلق بالتعامل مع المكونات السورية، لافتا إلى أن المؤشرات من الجانب السوري تدل على اتجاه إيجابي نحو بلورة اتفاق أمني يلبّي مطالب الطرفين، من دون الحاجة إلى وجود عسكري داخل سوريا.

وكانت مصادر إسرائيلية كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير متحمس كثيراً لهذه المفاوضات، في ظل تمسك دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق التي احتلتها بعد سقوط النظام السابق في الثامن من ديسمبر 2024، وإزالة المواقع العسكرية التسعة والحواجز التي نصبتها في الجنوب السوري، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

في حين لا يخفي نتنياهو رفضه لهذه المطالب السورية التي تعتبرها الإدارة الأميركية "منطقية".

إلى ذلك، أكدت مصادر إسرائيلية أن هذه المفاوضات التي تجري في باريس تمت بعد ضغط من ترامب على إسرائيل وسوريا، من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى استقرار الوضع الأمني على الحدود، وهو ما قد يمثّل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين البلدين مستقبلاً"، وفق ما نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية.

هذا ويتألف الوفد الإسرائيلي الذي التقى أمس الوفد السوري من سفير إسرائيل في واشنطن، يحيئيل ليتر، والسكرتير العسكريّ لنتنياهو، رومان غوفمان، المرشّح لرئاسة الموساد، القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيليّ، غيل رايخ.

في حين يترأس الوفد السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني. كما يشارك في الوفد رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، حسب ما أوضح أمس مصدر سوري حكومي.

إلى ذلك، كشف المصدر الحكومي السوري أن المباحثات الراهنة، تتركز "بشكل أساسي على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية" من نقاط تقدمت إليها بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في "إطار اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار".

بينما أشارت مصادر إسرائيلية إلى تواجد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم براك في باريس من أجل المشاركة في المفاوضات، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس".

وتطالب دمشق إسرائيل باحترام اتفاق فض الاشتباك الذي أبرم في أعقاب آخر حرب عربية-إسرائيلية، ويحدد الخط الذي يفصل الأجزاء التي تحتلها إسرائيل من مرتفعات الجولان والأراضي السورية.

بينما طالب نتنياهو بإقامة منطقة عازلة في الجنوب السوري، وهو ما رفضته دمشق مراراً. وأوضح الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مشاركته في حوار على هامش منتدى الدوحة الشهر الماضي، أن سعي إسرائيل لإقامة "منطقة عازلة... يدخلنا في مكان خطر". (الحدث)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول إسرائيلي لأكسيوس: محادثات باريس مع سوريا كانت إيجابية
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: اتفاق على بدء محادثات إسرائيلية سورية بمجالات الطب والطاقة والزراعة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: محادثات السلام بشأن أوكرانيا تسير بأجواء بإيجابية
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يرحب بتطورات محادثات السلام الأوكرانية الإيجابية
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

إسرائيل

السورية

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:38 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:14 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:05 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-01-06
Lebanon24
11:38 | 2026-01-06
Lebanon24
11:15 | 2026-01-06
Lebanon24
11:14 | 2026-01-06
Lebanon24
11:05 | 2026-01-06
Lebanon24
10:41 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24