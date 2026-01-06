قمة باريس: حلفاء أوكرانيا يعلنون استعدادهم لضمانات أمنية ملزمة قانونيًا

بعدما اجتمع الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا ومبعوثون أميركيون الثلاثاء في باريس، في قمة تهدف إلى الخروج بموقف موحّد حول الضمانات الأمنية الواجب تقديمها إلى كييف وتحديد شكل "القوة المتعددة الجنسيات"، في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع ، كشفت مسودة أن "حلفاء جاهزون لضمانات أمنية ملزمة قانونا".



وبينت مسودة إعلان "تحالف الراغبين" أن "ستشرف" على مراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا بمساهمة ، وفق ما نقلت فرانس برس.



كما أشارت إلى أن أميركا ستقدّم "دعماً" للقوة الأوروبية المتعددة الجنسيات "في حال وقوع هجوم" روسي.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وصل في وقت سابق اليوم إلى باريس للمشاركة في تلك القمة التي جمعت الحلفاء الأوروبيين لبلاده (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ومبعوثين أميركيين بهدف الخروج بموقف موحّد حول الضمانات الأمنية الواجب تقديمها إلى كييف وتحديد شكل "القوة المتعددة الجنسيات"، في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.



وقال زيلنسكي لدى وصوله إلى باريس "ينبغي أن توفر هذه المناقشات مزيدا من الحماية والقوة لأوكرانيا"، مجدداً مطالبته باتخاذ "إجراءات من شأنها أن تضمن أمنا حقيقيا" للشعب الأوكراني.



أتت تلك القمة فيما لم يحرز اللقاء بين زيلينسكي والرئيس الأميركي أواخر ديسمبر الماضي والاتصالات بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي ، أي تقدّم بشأن عقدة أساسية، وهي تنازل كييف عن أراض في شرق البلاد تطالب بها . (الحدث)

Advertisement