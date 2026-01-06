تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

قمة باريس: حلفاء أوكرانيا يعلنون استعدادهم لضمانات أمنية ملزمة قانونيًا

Lebanon 24
06-01-2026 | 09:15
بعدما اجتمع الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا ومبعوثون أميركيون الثلاثاء في باريس، في قمة تهدف إلى الخروج بموقف موحّد حول الضمانات الأمنية الواجب تقديمها إلى كييف وتحديد شكل "القوة المتعددة الجنسيات"، في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، كشفت مسودة أن "حلفاء أوكرانيا جاهزون لضمانات أمنية ملزمة قانونا".

وبينت مسودة إعلان "تحالف الراغبين" أن الولايات المتحدة "ستشرف" على مراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا بمساهمة الأوروبيين، وفق ما نقلت فرانس برس.

كما أشارت إلى أن أميركا ستقدّم "دعماً" للقوة الأوروبية المتعددة الجنسيات "في حال وقوع هجوم" روسي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وصل في وقت سابق اليوم إلى باريس للمشاركة في تلك القمة التي جمعت الحلفاء الأوروبيين لبلاده (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ومبعوثين أميركيين بهدف الخروج بموقف موحّد حول الضمانات الأمنية الواجب تقديمها إلى كييف وتحديد شكل "القوة المتعددة الجنسيات"، في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.

وقال زيلنسكي لدى وصوله إلى باريس "ينبغي أن توفر هذه المناقشات مزيدا من الحماية والقوة لأوكرانيا"، مجدداً مطالبته باتخاذ "إجراءات من شأنها أن تضمن أمنا حقيقيا" للشعب الأوكراني.

أتت تلك القمة فيما لم يحرز اللقاء بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر ديسمبر الماضي والاتصالات بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أي تقدّم بشأن عقدة أساسية، وهي تنازل كييف عن أراض في شرق البلاد تطالب بها موسكو. (الحدث)
الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

الأوروبيين

أوكرانيا

الأوروبي

دونالد

