الصومال ترفض زيارة وزير خارجية إسرائيل وتعتبرها انتهاكًا للسيادة

أعلنت الحكومة الصومالية أن زيارة وزير خارجية إلى مدينة هرجيسيا تُعدّ توغلاً غير مُصرّح به وانتهاكاً لسيادة ووحدة أراضي البلاد.



وشددت مقديشو على أنها تطالب إسرائيل بالتوقف فوراً عن كل ما من شأنه تهديد وحدة أو المساس بسيادته.



في موازاة ذلك قال وزير خارجية إسرائيل إن "رئيس إقليم أرض الصومال" قبل دعوة لزيارة إسرائيل.



ووصل ساعر إلى "أرض الصومال" اليوم الثلاثاء، بعد أقل من أسبوعين من اعتراف إسرائيل الرسمي بالجمهورية المعلنة من جانب واحد، والتي تعتبرها الصومال جزءا من أراضيها، وفقا لما أعلنته رئاسة أرض الصومال.



وجاء في بيان لها "وصل وفد برئاسة ساعر إلى هرغيسا. وكان في استقباله في مسؤولون من حكومة أرض الصومال". (الحدث)

