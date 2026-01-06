تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الصومال ترفض زيارة وزير خارجية إسرائيل وتعتبرها انتهاكًا للسيادة

Lebanon 24
06-01-2026 | 09:30
A-
A+

Doc-P-1464628-639033140666876446.webp
Doc-P-1464628-639033140666876446.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الحكومة الصومالية أن زيارة وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر إلى مدينة هرجيسيا تُعدّ توغلاً غير مُصرّح به وانتهاكاً لسيادة ووحدة أراضي البلاد.

وشددت مقديشو على أنها تطالب إسرائيل بالتوقف فوراً عن كل ما من شأنه تهديد وحدة الصومال أو المساس بسيادته.

في موازاة ذلك قال وزير خارجية إسرائيل إن "رئيس إقليم أرض الصومال" قبل دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة إسرائيل.

ووصل ساعر إلى "أرض الصومال" اليوم الثلاثاء، بعد أقل من أسبوعين من اعتراف إسرائيل الرسمي بالجمهورية المعلنة من جانب واحد، والتي تعتبرها الصومال جزءا من أراضيها، وفقا لما أعلنته رئاسة أرض الصومال.

وجاء في بيان لها "وصل وفد برئاسة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى هرغيسا. وكان في استقباله في المطار مسؤولون من حكومة أرض الصومال". (الحدث)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصومال يرفض اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" ويعتبره انتهاكًا للقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: "رئيس إقليم أرض الصومال" قبل دعوة نتنياهو لزيارة إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: نرفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الصومال
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الصومال: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال تهديد للأمن الإقليمي
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

وزير الخارجية

جدعون ساعر

الإسرائيلي

الجمهوري

الصومال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:38 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:14 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:05 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-01-06
Lebanon24
11:38 | 2026-01-06
Lebanon24
11:15 | 2026-01-06
Lebanon24
11:14 | 2026-01-06
Lebanon24
11:05 | 2026-01-06
Lebanon24
10:41 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24