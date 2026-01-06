ثلوج أوروبا تشلّ السفر.. سقوط قتلى وتعليق مئات الرحلات (صور)

وفي ، علّق مطار سخيبول في أمستردام نحو 400 رحلة، فيما أُلغيت مئات الرحلات أيضاً، مع استمرار عمليات إزالة الثلوج وتوقعات بمزيد من التساقط خلال الأسبوع. وتعقّدت الحركة من وإلى بسبب تجمّد نقاط التحويل وعطل برمجي أربك شبكة ، قبل استئنافها بشكل محدود، بينما دعت شركة "NS" إلى "عدم السفر إلا للضرورة القصوى".وفي ، هبطت الحرارة ليلاً إلى 12.5 تحت الصفر، ما عطّل السكك والطرق والرحلات الجوية وأغلق مئات المدارس، وأدى إلى إلغاء فعاليات رياضية، بينما تسبب الجليد بإغلاق مترو غلاسكو مؤقتاً وتعليق العمل في مطار جون لينون في لفترة وجيزة.وامتدت الأحوال القاسية إلى البلقان مع ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة رفعت منسوب الأنهار وتسببت بانقطاعات كهرباء ومياه، وسُجلت وفاة في سراييفو إثر سقوط غصن شجرة مغطى بالثلوج. كما شهدت إجراءات طارئة في بعض البلديات، وسط تحذيرات للسائقين مع اقتراب الأرثوذكسي، فيما ضربت رياح وأمواج عاتية سواحل الأدرياتيكي في كرواتيا والجبل الأسود. (Telegraph India)