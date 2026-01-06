ثلوج أوروبا تشلّ السفر.. سقوط قتلى وتعليق مئات الرحلات (صور)

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
06-01-2026 | 09:50
تسبّبت موجة ثلوج وجليد بدرجات متجمّدة في اضطرابات واسعة عبر أوروبا، مع حوادث مميتة وتعطّل كبير في حركة التنقّل. ففي فرنسا، أعلنت سلطات منطقة لي لاند جنوب غرب البلاد مقتل ثلاثة أشخاص في حوادث، بينما سُجّلت وفيات أخرى في منطقة إيل دو فرانس حول باريس، حيث أُبعدت الشاحنات عن الطرق بعد تساقطات تسببت بازدحامات خانقة، فيما أغلقت الثلوج الكثيفة ستة مطارات في شمال وغرب البلاد.

وفي هولندا، علّق مطار سخيبول في أمستردام نحو 400 رحلة، فيما أُلغيت مئات الرحلات أيضاً، مع استمرار عمليات إزالة الثلوج وتوقعات بمزيد من التساقط خلال الأسبوع. وتعقّدت الحركة من وإلى المطار بسبب تجمّد نقاط التحويل وعطل برمجي أربك شبكة السكك الحديدية، قبل استئنافها بشكل محدود، بينما دعت شركة "NS" إلى "عدم السفر إلا للضرورة القصوى".


وفي بريطانيا، هبطت الحرارة ليلاً إلى 12.5 تحت الصفر، ما عطّل السكك والطرق والرحلات الجوية وأغلق مئات المدارس، وأدى إلى إلغاء فعاليات رياضية، بينما تسبب الجليد بإغلاق مترو غلاسكو مؤقتاً وتعليق العمل في مطار جون لينون في ليفربول لفترة وجيزة.


وامتدت الأحوال القاسية إلى البلقان مع ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة رفعت منسوب الأنهار وتسببت بانقطاعات كهرباء ومياه، وسُجلت وفاة في سراييفو إثر سقوط غصن شجرة مغطى بالثلوج. كما شهدت صربيا إجراءات طارئة في بعض البلديات، وسط تحذيرات للسائقين مع اقتراب عيد الميلاد الأرثوذكسي، فيما ضربت رياح وأمواج عاتية سواحل الأدرياتيكي في كرواتيا والجبل الأسود. (Telegraph India)
