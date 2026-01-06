بعد رسالة الطمأنة من نتنياهو لإيران... هكذا علّق خامنئي

علّق المرشد الأعلى علي خامنئي، على ما ذكرته وسائل إعلام بأن بنيامين طلب من نقل رسالة طمأنة إلى بأنه لا يريد الحرب معها.



وقال خامنئي في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "ما العامل الذي يدفع العدوّ، وهو يواجه الشعب الإيراني في حرب الأيام الاثني عشر، إلى أن يطالب أولاً بوقف الحرب، ثم يعود فيبعث رسالة يدّعي فيها أنّه "لا يريد القتال"، مع علمنا بطبيعته الخبيثة المخادعة الكاذبة؟ إنه قوة الشعب الإيراني".

Advertisement