عربي-دولي
بعد رسالة الطمأنة من نتنياهو لإيران... هكذا علّق خامنئي
Lebanon 24
06-01-2026
|
09:53
علّق المرشد الأعلى
الإيراني
علي خامنئي، على ما ذكرته وسائل إعلام بأن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
طلب من
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
نقل رسالة طمأنة إلى
طهران
بأنه لا يريد الحرب معها.
وقال خامنئي في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "ما العامل الذي يدفع العدوّ، وهو يواجه الشعب الإيراني في حرب الأيام الاثني عشر، إلى أن يطالب أولاً بوقف الحرب، ثم يعود فيبعث رسالة يدّعي فيها أنّه "لا يريد القتال"، مع علمنا بطبيعته الخبيثة المخادعة الكاذبة؟ إنه قوة الشعب الإيراني".
