تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-4
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
امرأتان تطمحان إلى شغل أعلى منصب في فنزويلا؟
Lebanon 24
06-01-2026
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد اعتقال واحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأميركية يوم السبت، اتجهت الأنظار إلى هوية من قد يقود البلاد في المرحلة المقبلة. وكان الرئيس
دونالد ترامب
أعلن أن
الولايات المتحدة
ستدير فنزويلا لتمهيد انتقال "آمن وسليم وحكيم" للسلطة، فيما قال
وزير الخارجية
ماركو روبيو الأحد إن
واشنطن
لن تتولى الإدارة اليومية، لكنها ستواصل فرض “الحجر النفطي”.
تُطرح ديلسي رودريغيز كخيار أول داخل المعسكر الحاكم. فهي تشغل منصب نائبة رئيس الوزراء منذ 2018، وبعد القبض على مادورو أمرت المحكمة
العليا
بتوليها رئاسة مؤقتة بدعم من الجيش. وينص
الدستور
على انتخابات خلال 30 يوماً إذا أصبح الرئيس "غير متاح بشكل دائم" لكن المحكمة اعتبرت غياب مادورو "مؤقتاً". رودريغيز وصفت العملية الأميركية بأنها "غير قانونية" و"إرهاب سياسي"، وطالبت بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، قبل أن تتجه لاحقاً إلى خطاب أكثر تصالحاً دعت فيه للتعاون وإقامة "علاقات قائمة على الاحترام" مع واشنطن. وهددها
ترامب
بأنها قد "تدفع ثمناً باهظاً" إذا لم تتعاون، وسط حديث عن محادثات مع إدارتها وعرضها "التعاون".
في المقابل، تبرز ماريا كورينا ماتشادو كأبرز وجه معارض، رغم أنها مُنعت مطلع 2024 من الترشح للرئاسة بعد فوزها بانتخابات تمهيدية عام 2023، ومنعت من تولّي أي منصب عام لمدة 15 عاماً، ثم أعلنت دعمها لمرشح
المعارضة
إدموندو غونزاليس. وبعد انتخابات 2024 التي فاز بها مادورو بأغلبية ضئيلة وسط اتهامات بالتلاعب، اختفت ماتشادو عن الأنظار منذ 9 كانون الثاني 2025 عقب احتجازها لفترة وجيزة خلال احتجاج في كاراكاس. لاحقاً، فازت بجائزة نوبل للسلام وغادرت فنزويلا إلى أوسلو، وتسلمت ابنتها الجائزة نيابة عنها. ومنذ اعتقال مادورو، دعمت ماتشادو ترامب علناً واعتبرت ما جرى "خطوة هائلة"، فيما نقل النص أن ترامب قلّل من حظوظها قائلاً إنها تفتقر إلى "الدعم" أو "الاحترام"، بينما قالت ماتشادو إن غونزاليس "يجب أن يتولى فوراً ولايته الدستورية" وأن يُعترف به قائداً أعلى للقوات المسلحة. وفي واشنطن، قال السيناتور ريك سكوت إنه يعتزم التحدث معها قريباً ووصفها بأنها “تحظى بشعبية كبيرة"، معتبراً أنها قد تصبح رئيسة فنزويلا "في نهاية المطاف" بعد مسار
ديمقراطي
"طويل" وانتخابات مقبلة. (itv)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة فنزويلا بالوكالة: نطمح للعيش بلا تهديد خارجي
Lebanon 24
رئيسة فنزويلا بالوكالة: نطمح للعيش بلا تهديد خارجي
06/01/2026 18:49:51
06/01/2026 18:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: نطمح أن تكون علاقاتنا من الجميع "متوازنة وهادئة"
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: نطمح أن تكون علاقاتنا من الجميع "متوازنة وهادئة"
06/01/2026 18:49:51
06/01/2026 18:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: فنزويلا حليفة وشريكة لروسيا والاتصالات بين البلدين مستمرة على أعلى مستوى
Lebanon 24
الكرملين: فنزويلا حليفة وشريكة لروسيا والاتصالات بين البلدين مستمرة على أعلى مستوى
06/01/2026 18:49:51
06/01/2026 18:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الاسمر نوّه بترشيح عبد الباقي لمنصب سكرتير الامم المتحدة: ترفع بعصاميتها اسم لبنان عالياً
Lebanon 24
الاسمر نوّه بترشيح عبد الباقي لمنصب سكرتير الامم المتحدة: ترفع بعصاميتها اسم لبنان عالياً
06/01/2026 18:49:51
06/01/2026 18:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
ديمقراطي
المعارضة
الدستور
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرجعية قبائل حضرموت: الاستقرار عاد إلى المحافظة وتحسّن الأوضاع الأمنية
Lebanon 24
مرجعية قبائل حضرموت: الاستقرار عاد إلى المحافظة وتحسّن الأوضاع الأمنية
11:42 | 2026-01-06
06/01/2026 11:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الـ68… نتنياهو أمام القضاء مجددًا في أخطر ملفات الفساد
Lebanon 24
للمرة الـ68… نتنياهو أمام القضاء مجددًا في أخطر ملفات الفساد
11:38 | 2026-01-06
06/01/2026 11:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: العملية العسكرية في فنزويلا كانت ناجحة للغاية
Lebanon 24
ترامب: العملية العسكرية في فنزويلا كانت ناجحة للغاية
11:15 | 2026-01-06
06/01/2026 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق… هذا ما قالته وزارة الدفاع السورية عن التصعيد في محافظة حلب
Lebanon 24
في أوّل تعليق… هذا ما قالته وزارة الدفاع السورية عن التصعيد في محافظة حلب
11:14 | 2026-01-06
06/01/2026 11:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو: الشعب الفنزويلي وحده يقرر مصيره دون تدخل خارجي
Lebanon 24
موسكو: الشعب الفنزويلي وحده يقرر مصيره دون تدخل خارجي
11:05 | 2026-01-06
06/01/2026 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
14:54 | 2026-01-05
05/01/2026 02:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
01:45 | 2026-01-06
06/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:42 | 2026-01-06
مرجعية قبائل حضرموت: الاستقرار عاد إلى المحافظة وتحسّن الأوضاع الأمنية
11:38 | 2026-01-06
للمرة الـ68… نتنياهو أمام القضاء مجددًا في أخطر ملفات الفساد
11:15 | 2026-01-06
ترامب: العملية العسكرية في فنزويلا كانت ناجحة للغاية
11:14 | 2026-01-06
في أوّل تعليق… هذا ما قالته وزارة الدفاع السورية عن التصعيد في محافظة حلب
11:05 | 2026-01-06
موسكو: الشعب الفنزويلي وحده يقرر مصيره دون تدخل خارجي
10:41 | 2026-01-06
الاباتي رزق ترأس قداس الدنح في دير سيدة اللويزة
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 18:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 18:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 18:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24