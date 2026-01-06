تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

امرأتان تطمحان إلى شغل أعلى منصب في فنزويلا؟

Lebanon 24
06-01-2026 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1464644-639033158800130518.png
Doc-P-1464644-639033158800130518.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد اعتقال واحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأميركية يوم السبت، اتجهت الأنظار إلى هوية من قد يقود البلاد في المرحلة المقبلة. وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا لتمهيد انتقال "آمن وسليم وحكيم" للسلطة، فيما قال وزير الخارجية ماركو روبيو الأحد إن واشنطن لن تتولى الإدارة اليومية، لكنها ستواصل فرض “الحجر النفطي”.

تُطرح ديلسي رودريغيز كخيار أول داخل المعسكر الحاكم. فهي تشغل منصب نائبة رئيس الوزراء منذ 2018، وبعد القبض على مادورو أمرت المحكمة العليا بتوليها رئاسة مؤقتة بدعم من الجيش. وينص الدستور على انتخابات خلال 30 يوماً إذا أصبح الرئيس "غير متاح بشكل دائم"  لكن المحكمة اعتبرت غياب مادورو "مؤقتاً". رودريغيز وصفت العملية الأميركية بأنها "غير قانونية" و"إرهاب سياسي"، وطالبت بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، قبل أن تتجه لاحقاً إلى خطاب أكثر تصالحاً دعت فيه للتعاون وإقامة "علاقات قائمة على الاحترام" مع واشنطن. وهددها ترامب بأنها قد "تدفع ثمناً باهظاً" إذا لم تتعاون، وسط حديث عن محادثات مع إدارتها وعرضها "التعاون".

في المقابل، تبرز ماريا كورينا ماتشادو كأبرز وجه معارض، رغم أنها مُنعت مطلع 2024 من الترشح للرئاسة بعد فوزها بانتخابات تمهيدية عام 2023، ومنعت من تولّي أي منصب عام لمدة 15 عاماً، ثم أعلنت دعمها لمرشح المعارضة إدموندو غونزاليس. وبعد انتخابات 2024 التي فاز بها مادورو بأغلبية ضئيلة وسط اتهامات بالتلاعب، اختفت ماتشادو عن الأنظار منذ 9 كانون الثاني 2025 عقب احتجازها لفترة وجيزة خلال احتجاج في كاراكاس. لاحقاً، فازت بجائزة نوبل للسلام وغادرت فنزويلا إلى أوسلو، وتسلمت ابنتها الجائزة نيابة عنها. ومنذ اعتقال مادورو، دعمت ماتشادو ترامب علناً واعتبرت ما جرى "خطوة هائلة"، فيما نقل النص أن ترامب قلّل من حظوظها قائلاً إنها تفتقر إلى "الدعم" أو "الاحترام"، بينما قالت ماتشادو إن غونزاليس "يجب أن يتولى فوراً ولايته الدستورية" وأن يُعترف به قائداً أعلى للقوات المسلحة. وفي واشنطن، قال السيناتور ريك سكوت إنه يعتزم التحدث معها قريباً ووصفها بأنها “تحظى بشعبية كبيرة"، معتبراً أنها قد تصبح رئيسة فنزويلا "في نهاية المطاف" بعد مسار ديمقراطي "طويل" وانتخابات مقبلة. (itv)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة فنزويلا بالوكالة: نطمح للعيش بلا تهديد خارجي
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: نطمح أن تكون علاقاتنا من الجميع "متوازنة وهادئة"
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: فنزويلا حليفة وشريكة لروسيا والاتصالات بين البلدين مستمرة على أعلى مستوى
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الاسمر نوّه بترشيح عبد الباقي لمنصب سكرتير الامم المتحدة: ترفع بعصاميتها اسم لبنان عالياً
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

ديمقراطي

المعارضة

الدستور

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:38 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:14 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:05 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-01-06
Lebanon24
11:38 | 2026-01-06
Lebanon24
11:15 | 2026-01-06
Lebanon24
11:14 | 2026-01-06
Lebanon24
11:05 | 2026-01-06
Lebanon24
10:41 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24