امرأتان تطمحان إلى شغل أعلى منصب في فنزويلا؟

بعد اعتقال واحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأميركية يوم السبت، اتجهت الأنظار إلى هوية من قد يقود البلاد في المرحلة المقبلة. وكان الرئيس أعلن أن ستدير فنزويلا لتمهيد انتقال "آمن وسليم وحكيم" للسلطة، فيما قال ماركو روبيو الأحد إن لن تتولى الإدارة اليومية، لكنها ستواصل فرض “الحجر النفطي”.



تُطرح ديلسي رودريغيز كخيار أول داخل المعسكر الحاكم. فهي تشغل منصب نائبة رئيس الوزراء منذ 2018، وبعد القبض على مادورو أمرت المحكمة بتوليها رئاسة مؤقتة بدعم من الجيش. وينص على انتخابات خلال 30 يوماً إذا أصبح الرئيس "غير متاح بشكل دائم" لكن المحكمة اعتبرت غياب مادورو "مؤقتاً". رودريغيز وصفت العملية الأميركية بأنها "غير قانونية" و"إرهاب سياسي"، وطالبت بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، قبل أن تتجه لاحقاً إلى خطاب أكثر تصالحاً دعت فيه للتعاون وإقامة "علاقات قائمة على الاحترام" مع واشنطن. وهددها بأنها قد "تدفع ثمناً باهظاً" إذا لم تتعاون، وسط حديث عن محادثات مع إدارتها وعرضها "التعاون".



في المقابل، تبرز ماريا كورينا ماتشادو كأبرز وجه معارض، رغم أنها مُنعت مطلع 2024 من الترشح للرئاسة بعد فوزها بانتخابات تمهيدية عام 2023، ومنعت من تولّي أي منصب عام لمدة 15 عاماً، ثم أعلنت دعمها لمرشح إدموندو غونزاليس. وبعد انتخابات 2024 التي فاز بها مادورو بأغلبية ضئيلة وسط اتهامات بالتلاعب، اختفت ماتشادو عن الأنظار منذ 9 كانون الثاني 2025 عقب احتجازها لفترة وجيزة خلال احتجاج في كاراكاس. لاحقاً، فازت بجائزة نوبل للسلام وغادرت فنزويلا إلى أوسلو، وتسلمت ابنتها الجائزة نيابة عنها. ومنذ اعتقال مادورو، دعمت ماتشادو ترامب علناً واعتبرت ما جرى "خطوة هائلة"، فيما نقل النص أن ترامب قلّل من حظوظها قائلاً إنها تفتقر إلى "الدعم" أو "الاحترام"، بينما قالت ماتشادو إن غونزاليس "يجب أن يتولى فوراً ولايته الدستورية" وأن يُعترف به قائداً أعلى للقوات المسلحة. وفي واشنطن، قال السيناتور ريك سكوت إنه يعتزم التحدث معها قريباً ووصفها بأنها “تحظى بشعبية كبيرة"، معتبراً أنها قد تصبح رئيسة فنزويلا "في نهاية المطاف" بعد مسار "طويل" وانتخابات مقبلة. (itv)

