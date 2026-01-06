تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحذيرات قوية من الدنمارك عقب تهديد ترامب بضم غرينلاند

Lebanon 24
06-01-2026 | 10:07
A-
A+
Doc-P-1464647-639033160482264885.jfif
Doc-P-1464647-639033160482264885.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال ينس فريدريك نيلسن رئيس وزراء غرينلاند عبر فيسبوك اليوم الثلاثاء إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تسعى إلى إجراء حوار يتسم بالاحترام مع الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية اللائقة المبنية على الاتفاقات القائمة، بحسب رويترز.

وحذّرت رئيسة وزراء الدنمارك متة فريدريكسن، من أن "كل شيء سينتهي"، إذا ما شنت الولايات المتحدة هجوما على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتأتي التحذيرات الدنماركية عقب تهديد الرئيس دونالد ترامب بضم غرينلاند، الإقليم الدنماركي، ذي الحكم الذاتي. 

وقالت فريدريكسن للقناة الدنماركية الثانية: "إذا اختارت الولايات المتحدة شن هجوم عسكري على دولة عضو في حلف الناتو، فسينتهي كل شيء، بما في ذلك حلف الناتو، وبالتالي النظام الأمني القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وأضافت: "سأفعل كل ما في وسعي لمنع حدوث ذلك".

وكانت فريدريكسن حثّت، الرئيس الأمريكي على الكفّ عن التهديد بضمّ جزيرة غرينلاند.

وقالت فريدريكسن في بيان عبر البريد الإلكتروني: "من غير المنطقي على الإطلاق الحديث عن حاجة أمريكا للاستيلاء على غرينلاند"، مؤكدة أنه "ليس للولايات المتحدة أي حقّ في ضم أيّ من المناطق الثلاث في المملكة الدنماركية".

وأضافت: "لذا، أحث الولايات المتحدة بشدّة على الكفّ عن إطلاق مثل هذه التهديدات بحق حليف وثيق وتاريخي وبحق دولة وشعب آخر أكد بوضوح تام أنها ليست للبيع".

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدنمارك تستدعي السفير الأميركي عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: تابعنا تصريحات الرئيس الأميركي حول "غرينلاند" وسندعم الدنمارك
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"من وراء ظهر" الدنمارك... هل يتّفق ترامب مع غرينلاند؟
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الدنمارك "عاجزة عن تعزيز أمن الجزيرة".. ترامب: أميركا بحاجة إلى غرينلاند من أجل أمنها
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

دبلوماسي

المملكة

الجزيرة

الشمالي

دونالد

فيسبوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:38 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:14 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:05 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-01-06
Lebanon24
11:38 | 2026-01-06
Lebanon24
11:15 | 2026-01-06
Lebanon24
11:14 | 2026-01-06
Lebanon24
11:05 | 2026-01-06
Lebanon24
10:41 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24