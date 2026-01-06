تحذيرات قوية من الدنمارك عقب تهديد ترامب بضم غرينلاند

قال ينس فريدريك نيلسن رئيس وزراء غرينلاند عبر فيسبوك
اليوم الثلاثاء إنه يتعين على الولايات المتحدة
أن تسعى إلى إجراء حوار يتسم بالاحترام مع الجزيرة
الواقعة في القطب الشمالي
عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية اللائقة المبنية على الاتفاقات القائمة، بحسب رويترز
.
وحذّرت رئيسة وزراء الدنمارك متة فريدريكسن، من أن "كل شيء سينتهي"، إذا ما شنت الولايات المتحدة هجوما على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وتأتي التحذيرات الدنماركية عقب تهديد الرئيس دونالد ترامب
بضم غرينلاند، الإقليم الدنماركي، ذي الحكم الذاتي.
وقالت فريدريكسن للقناة الدنماركية الثانية: "إذا اختارت الولايات المتحدة شن هجوم عسكري على دولة عضو في حلف الناتو، فسينتهي كل شيء، بما في ذلك حلف الناتو، وبالتالي النظام الأمني القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
وأضافت: "سأفعل كل ما في وسعي لمنع حدوث ذلك".
وكانت فريدريكسن حثّت، الرئيس الأمريكي على الكفّ عن التهديد بضمّ جزيرة
غرينلاند.
وقالت فريدريكسن في بيان عبر البريد الإلكتروني: "من غير المنطقي على الإطلاق الحديث عن حاجة أمريكا للاستيلاء على غرينلاند"، مؤكدة أنه "ليس للولايات المتحدة أي حقّ في ضم أيّ من المناطق الثلاث في المملكة
الدنماركية".
وأضافت: "لذا، أحث الولايات المتحدة بشدّة على الكفّ عن إطلاق مثل هذه التهديدات بحق حليف وثيق وتاريخي وبحق دولة وشعب آخر أكد بوضوح تام أنها ليست للبيع".