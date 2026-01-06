تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

احتجاجات إيران تدخل أسبوعها الثاني.. أعداد القتلى والمعتقلين إلى ارتفاع

Lebanon 24
06-01-2026 | 10:06
قال نشطاء، الاثنين، إن الاحتجاجات المتواصلة في إيران أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً مع دخولها أسبوعها الثاني. وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA)، وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، بأن أكثر من 1200 شخص اعتُقلوا خلال التحركات التي عمّت البلاد ضد قيادة الدولة، مشيرة إلى أن بين القتلى اثنين من أفراد قوات الأمن.

وبحسب النشطاء، سُجّلت احتجاجات في 88 مدينة على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية، شملت 27 من أصل 31 محافظة. وأضافوا أن المظاهرات، وبعد ردّ أمني عنيف ولا سيما في المناطق الريفية، عادت لتتركز في مدن كبرى بينها طهران ومشهد.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت في وقت سابق من الاثنين أنها ستتعامل "بحزم" مع الأحداث من دون "أي تساهل". (middle east monitor)
