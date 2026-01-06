احتجاجات إيران تدخل أسبوعها الثاني.. أعداد القتلى والمعتقلين إلى ارتفاع

قال نشطاء، الاثنين، إن الاحتجاجات المتواصلة في أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً مع دخولها أسبوعها الثاني. وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA)، وهي مقرها ، بأن أكثر من 1200 شخص اعتُقلوا خلال التحركات التي عمّت البلاد ضد قيادة الدولة، مشيرة إلى أن بين القتلى اثنين من أفراد .



وبحسب النشطاء، سُجّلت احتجاجات في 88 مدينة على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية، شملت 27 من أصل 31 محافظة. وأضافوا أن المظاهرات، وبعد ردّ أمني عنيف ولا سيما في المناطق الريفية، عادت لتتركز في مدن كبرى بينها ومشهد.



وكانت أعلنت في وقت سابق من الاثنين أنها ستتعامل "بحزم" مع الأحداث من دون "أي تساهل". (middle east monitor)

