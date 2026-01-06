طائرة تهبط بشكلٍ إضطراريّ في مطار دولة عربيّة... ما الذي حصل على متنها؟

أعلنت الإذاعة الجزائرية عن هبوط طائرة تابعة للخطوط بشكلٍ اضطراريّ في ، في العاصمة .

وأشارت إلى تعرّض مسافرة مغربية لوعكة صحية، ما دفع بالطيار إلى الهبوط بالطائرة في مطار . (روسيا اليوم)