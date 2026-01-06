تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-4
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
طائرة تهبط بشكلٍ إضطراريّ في مطار دولة عربيّة... ما الذي حصل على متنها؟
Lebanon 24
06-01-2026
|
10:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الإذاعة الجزائرية عن هبوط طائرة تابعة للخطوط
التونسية
بشكلٍ اضطراريّ في
مطار هواري بومدين
، في العاصمة
الجزائر
.
وأشارت إلى تعرّض مسافرة مغربية لوعكة صحية، ما دفع بالطيار إلى الهبوط بالطائرة في مطار
هواري بومدين
. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كان على متنها 119 راكباً... مُسافر أجبر طائرة على الهبوط إضطراريّاً إليكم ما حصل
Lebanon 24
كان على متنها 119 راكباً... مُسافر أجبر طائرة على الهبوط إضطراريّاً إليكم ما حصل
06/01/2026 18:50:17
06/01/2026 18:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
9 طائرات كويتيّة هبطت بشكلٍ إضطراريّ في العراق... ما السبب؟
Lebanon 24
9 طائرات كويتيّة هبطت بشكلٍ إضطراريّ في العراق... ما السبب؟
06/01/2026 18:50:17
06/01/2026 18:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 194 راكباً... هبوط طائرة في أميركا بشكلٍ عاجل
Lebanon 24
كان على متنها 194 راكباً... هبوط طائرة في أميركا بشكلٍ عاجل
06/01/2026 18:50:17
06/01/2026 18:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة النقل العراقية: 9 طائرات هبطت اضطراريا في مطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في مطار الكويت
Lebanon 24
وزارة النقل العراقية: 9 طائرات هبطت اضطراريا في مطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في مطار الكويت
06/01/2026 18:50:17
06/01/2026 18:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار هواري بومدين
هواري بومدين
روسيا اليوم
الجزائري
التونسية
التونسي
بومدين
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرجعية قبائل حضرموت: الاستقرار عاد إلى المحافظة وتحسّن الأوضاع الأمنية
Lebanon 24
مرجعية قبائل حضرموت: الاستقرار عاد إلى المحافظة وتحسّن الأوضاع الأمنية
11:42 | 2026-01-06
06/01/2026 11:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الـ68… نتنياهو أمام القضاء مجددًا في أخطر ملفات الفساد
Lebanon 24
للمرة الـ68… نتنياهو أمام القضاء مجددًا في أخطر ملفات الفساد
11:38 | 2026-01-06
06/01/2026 11:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: العملية العسكرية في فنزويلا كانت ناجحة للغاية
Lebanon 24
ترامب: العملية العسكرية في فنزويلا كانت ناجحة للغاية
11:15 | 2026-01-06
06/01/2026 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق… هذا ما قالته وزارة الدفاع السورية عن التصعيد في محافظة حلب
Lebanon 24
في أوّل تعليق… هذا ما قالته وزارة الدفاع السورية عن التصعيد في محافظة حلب
11:14 | 2026-01-06
06/01/2026 11:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو: الشعب الفنزويلي وحده يقرر مصيره دون تدخل خارجي
Lebanon 24
موسكو: الشعب الفنزويلي وحده يقرر مصيره دون تدخل خارجي
11:05 | 2026-01-06
06/01/2026 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
14:54 | 2026-01-05
05/01/2026 02:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
01:45 | 2026-01-06
06/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:42 | 2026-01-06
مرجعية قبائل حضرموت: الاستقرار عاد إلى المحافظة وتحسّن الأوضاع الأمنية
11:38 | 2026-01-06
للمرة الـ68… نتنياهو أمام القضاء مجددًا في أخطر ملفات الفساد
11:15 | 2026-01-06
ترامب: العملية العسكرية في فنزويلا كانت ناجحة للغاية
11:14 | 2026-01-06
في أوّل تعليق… هذا ما قالته وزارة الدفاع السورية عن التصعيد في محافظة حلب
11:05 | 2026-01-06
موسكو: الشعب الفنزويلي وحده يقرر مصيره دون تدخل خارجي
10:41 | 2026-01-06
الاباتي رزق ترأس قداس الدنح في دير سيدة اللويزة
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 18:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 18:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 18:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24