ترامب: العملية العسكرية في فنزويلا كانت ناجحة للغاية

قال إن العملية العسكرية التي نفذتها في وأسفرت عن القبض على الرئيس كانت "ناجحة للغاية"، مشدداً على أن هو الأكثر قوة وفتكاً في العالم.



وأضاف في تصريحات أن الجيش الأمريكي هو "الوحيد على تنفيذ عملية القبض على ".



وفي رد على الانتقادات التي وجهها للعملية، وصف ترامب ما سماه إدانة العملية بأنها "نفاق". (ارم نيوز)

Advertisement