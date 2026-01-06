في أوّل تعليق… هذا ما قالته وزارة الدفاع السورية عن التصعيد في محافظة حلب

قالت ، يوم الثلاثاء، إن قوات "قسد" تواصل لليوم الثالث على التوالي تصعيدها ضد مواقع الجيش والسكان في محافظة حلب.



وأضافت: "استهدفت قسد قبل قليل موقعاً للجيش بمحيط حي الشيخ مقصود نتج عنه قتيل و5 مصابين".

ولفتت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة إلى أن "الجيش استهدف مصادر نيران قسد ومصادر إطلاق طائراتها المسيرة، وتمكن من تحييد عددٍ منها بالإضافة لمستودع ذخيرة".وأكملت: "قسد تثبت مجدداً أنها لا تعترف باتفاق العاشر من وتحاول إفشاله وجر الجيش لمعركة مفتوحة تحدد ميدانها هي".من جانبها، قالت "قسد" إن "قذيفة أطلقتها فصائل تابعة لحكومة سقطت في حي الميدان، في قصف عشوائي يشكّل اعتداء مباشرا على الأحياء السكنية ويعرّض حياة المدنيين لخطر جسيم".بدورها، قالت مديرية الإعلام في حلب لوكالة " ": "في خرق جديد للاتفاقات الموقعة مع الحكومة ، أقدمت قسد على استهداف المنطقة القريبة من دوار شيحان، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر وإصابة 3 آخرين".وأضافت: "نهيب بالمواطنين في حلب الابتعاد عن أماكن التماس، وفض التجمعات في المناطق القريبة من حيي والشيخ مقصود، حتى يتم تأمين المنطقة بشكل كامل، والتعاون مع الداخلي والشرطة التي تقوم بتنظيم حركة السير في شوارع المدينة". (سكاي نيوز)