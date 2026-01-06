تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد غياب مادورو… منشقون "أمنيون" يلوّحون بإعادة تشكيل الجيش الفنزويلي

Lebanon 24
06-01-2026 | 12:01
A-
A+
Doc-P-1464698-639033228648092935.jpg
Doc-P-1464698-639033228648092935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في كولومبيا، تابع منشقون عن الأجهزة الأمنية الفنزويلية اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، معتبرين أن الحدث أعاد خلط المشهد وفتح الباب أمام احتمال عودتهم للمشاركة في إعادة تشكيل القيادة العسكرية والأمنية.

المنشقون، وهم جنود وشرطيون سابقون فرّوا قبل سنوات واتُّهموا بالخيانة، قالوا لوكالة وكالة الأنباء الفرنسية إن غياب مادورو يفرض، برأيهم، تنحّي القيادة العليا الحالية المتهمة بانتهاكات حقوقية. غير أنهم أقرّوا في الوقت نفسه بأن الجيش والشرطة ما زالا حتى الآن على ولائهما للنظام.

وأكد بعضهم أنهم ينسّقون فيما بينهم ويستعدّون لطرح تصوّر لـ"قيادة عليا جديدة" تدعم أي سلطة منتخبة مستقبلاً وتعيد بناء مؤسسات الدولة، مع التشديد على رفض الانزلاق إلى صراع داخلي.

في المقابل، أعلن الجيش دعمه لنائبة الرئيس ديلسي رودريغيز التي تولّت الرئاسة مؤقتًا، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقود المرحلة الانتقالية من دون الإعلان عن نشر قوات.

ويرى منشقون أن أي انتقال فعلي للسلطة يبقى صعبًا ما دام كبار الضباط في مواقعهم، مؤكدين أنهم سيسعون لعرض مقاربتهم المؤسسية على الحكومة المؤقتة، مع التأكيد أن خيار المواجهة ليس مطروحًا، وأن الهدف يبقى التغيير من دون حرب أهلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منشقون عن الجيش الفنزويليّ في صدد العودة إلى بلادهم... ما هي خطّتهم بعد سقوط مادورو؟
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة الرئيس الفنزويلي تطالب واشنطن بـ"دليل على حياة مادورو" بعد الهجوم الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الفنزويلي: مقتل 24 ضابطا فنزويليا خلال اعتقال مادورو
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميكانيزم" أرجأت اجتماعها لما بعد زيارة البابا وتلويح إسرائيلي بإعادة النظر باتفاقية الحدود البحرية
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24

المرحلة الانتقالية

الولايات المتحدة

القيادة العسكرية

الأجهزة الأمنية

وكالة الأنباء

مؤسسات الدولة

دونالد ترامب

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-01-06
Lebanon24
16:50 | 2026-01-06
Lebanon24
16:46 | 2026-01-06
Lebanon24
16:40 | 2026-01-06
Lebanon24
16:18 | 2026-01-06
Lebanon24
16:16 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24