ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 27 متظاهراً

أفادت منظمة « هيومن رايتس» بأن عدد ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في إيران أواخر كانون الأول، ارتفع إلى ما لا يقل عن 27 متظاهراً، من بينهم خمسة قاصرين، سقطوا برصاص . وكانت المنظمة قد أعلنت في حصيلة سابقة عن مقتل 25 متظاهراً.

وأوضحت المنظمة، بعد مرور عشرة أيام على انطلاق الاحتجاجات، أن «ما لا يقل عن 27 متظاهراً لقوا حتفهم نتيجة إطلاق نار وأشكال أخرى من العنف الذي استخدمته قوات الأمن في ثماني محافظات»، مؤكدة التحقق من أن خمسة من القتلى هم أطفال، إضافة إلى اعتقال أكثر من ألف شخص.

إلى ذلك، وثقت مشاهد متداولة على من قبل حسابات إيرانية معارضة، اندلاع موجة احتجاجات وإضرابات في الكبير، وهو المركز الاقتصادي الحيوي في العاصمة. ويعد البازار أحد أهم الشرايين الاقتصادية والاجتماعية.

وأظهرت المشاهد تجمعات المحتجين داخل البازار، في حين بدت غالبية المحال مقفلة.

وردّد محتجون هتافات ضد النظام، في مؤشر على ازدياد تظهير المحرّك السياسي للتحركات التي بدأت على خلفية اقتصادية-اجتماعية.

واعتبر قائد الايراني العميد بأن "الاحتجاج منفصل عن الشغب"، مؤكداً أنه "سيتم التصدي بحزم لمثيري الشغب".

وقال رادان إن قوى الامن الداخلي، "انطلاقاً من مسؤوليتها الذاتية، وبعد تفكيكها صفوف المحتجين عن مثيري الشغب، تصدّت بقوة وحزم للعناصر المثيرة للشغب".

وأضاف: "تم اعتقال عدد كبير من هؤلاء الأشخاص في موقع الاضطرابات، كما تم اعتقال عدد آخر في عمليات استخباراتية وعملياتية للشرطة بعد تحديد هوياتهم".