بزشكيان يقرّ بقلق الشارع: إذا لم يكن الناس راضين فعلينا مراجعة أنفسنا

قال إن على المسؤولين العمل على جعل الناس أكثر تفاؤلًا تجاه النظام، مؤكدًا أن مهمة الحكومة الأساسية هي حلّ المشكلات لا إضافة أزمات جديدة.



وخلال حديثه إلى مسؤولين، شدد على أن معالجة الأزمات المعيشية والخدمية تقع في صلب واجبات الدولة، معتبرًا أن تراكم المشكلات ينعكس مباشرة على ثقة الشارع.



وأضاف الرئيس : "إذا كان الشارع غير راضٍ، فعلينا مراجعة أنفسنا"، في إشارة إلى ضرورة تقييم الأداء الرسمي وتصحيح المسار بما ينسجم مع تطلعات المواطنين.

