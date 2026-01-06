مقتل 55 عسكريًا من فنزويلا وكوبا أثناء اعتقال مادورو

أعلنت كوبا، أسماء 32 عنصرًا من لقوا حتفهم في خلال العملية الأميركية التي نُفذت في العاصمة الفنزويلية كراكاس وأسفرت عن إلقاء القبض على الرئيس ، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش مقتل 23 عسكريًا، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس

Advertisement