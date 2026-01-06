كندا: مستقبل غرينلاند يقرره شعبها والدنمارك فقط

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء، ردًّا على سؤال حول التهديدات الأمريكية بضم غرينلاند الواقعة في القطب ، إن الدنمارك وغرينلاند وحدهما من يقرران مستقبل .



وأضاف كارني للصحفيين في : "مستقبل غرينلاند هو قرار يخص حصريا شعب غرينلاند والدنمارك".



وقبل ذلك بساعات، أكد عدد من ، الثلاثاء، دعمهم للدنمارك، بحسب " ".



وقال قادة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، في بيان نشرته المستشارية ، إن "للدنمارك وغرينلاند وحدهما الحق في التقرير في كل المسائل المتعلقة بالدنمارك وغرينلاند"، مذكّرين بأن الدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي مثل .



وجاء في البيان: "مملكة الدنمارك، بما فيها غرينلاند، جزء من حلف شمال الأطلسي. إن أمن المنطقة القطبية يجب أن يكون مسؤولية مشتركة بين كل أعضاء الحلف، بما في ذلك الولايات المتحدة".



وشدد القادة على احترام "مبادئ ميثاق ، ولا سيما السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود".



وخلص البيان إلى القول: "هذه مبادئ عالمية، ولن نكفّ عن الدفاع عنها". (ارم نيوز)



Advertisement