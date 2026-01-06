كندا: مستقبل غرينلاند يقرره شعبها والدنمارك فقط

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء، ردًّا على سؤال حول التهديدات الأمريكية بضم جزيرة
غرينلاند الواقعة في القطب الشمالي
، إن الدنمارك وغرينلاند وحدهما من يقرران مستقبل الجزيرة
.
وأضاف كارني للصحفيين في باريس
: "مستقبل غرينلاند هو قرار يخص حصريا شعب غرينلاند والدنمارك".
وقبل ذلك بساعات، أكد عدد من القادة الأوروبيين
، الثلاثاء، دعمهم للدنمارك، بحسب "رويترز
".
وقال قادة فرنسا
وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، في بيان نشرته المستشارية الألمانية
، إن "للدنمارك وغرينلاند وحدهما الحق في التقرير في كل المسائل المتعلقة بالدنمارك وغرينلاند"، مذكّرين بأن الدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي مثل الولايات المتحدة
.
وجاء في البيان: "مملكة الدنمارك، بما فيها غرينلاند، جزء من حلف شمال الأطلسي. إن أمن المنطقة القطبية يجب أن يكون مسؤولية مشتركة بين كل أعضاء الحلف، بما في ذلك الولايات المتحدة".
وشدد القادة على احترام "مبادئ ميثاق الأمم المتحدة
، ولا سيما السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود".
وخلص البيان إلى القول: "هذه مبادئ عالمية، ولن نكفّ عن الدفاع عنها". (ارم نيوز)