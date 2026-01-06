تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بعد محادثات باريس… واشنطن تتحرك لفرض ترتيبات أمنية بين إسرائيل وسوريا
Lebanon 24
06-01-2026
|
12:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت تقارير، الثلاثاء، بأن
واشنطن
طرحت مبادرة جديدة تقضي بتأسيس خلية تنسيق مشتركة تضم
الولايات المتحدة
وإسرائيل وسوريا، على أن يكون مقرّها في العاصمة الأردنية عمّان، وتتولى الإشراف على الترتيبات الأمنية في جنوب
سوريا
، إضافة إلى استضافة مراحل لاحقة من المحادثات المتعلقة بملف نزع السلاح وانسحاب القوات
الإسرائيلية
.
وبحسب ما نقله مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد عن مسؤول أميركي، فإن المقترح ينص على وقف جميع الأنشطة العسكرية للطرفين عند مواقع انتشارها الحالية، إلى حين بلورة التفاصيل النهائية داخل إطار خلية التنسيق. وأوضح المسؤول أن كل طرف سيعيّن ممثلين عنه للمشاركة في أعمال الخلية، التي ستعالج المسارات الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية، فضلاً عن جوانب ذات طابع اقتصادي وتجاري، على أن تضطلع الولايات المتحدة بدور الوسيط المباشر والمستمر في إدارة هذا المسار.
وفي سياق متصل، أشار رافيد في منشور لاحق إلى أن الإدارة الأميركية قدّمت لكل من
إسرائيل
وسوريا مقترحاً مكمّلاً يهدف إلى التوصل لاتفاق أمني أوسع، يقوم على إنشاء منطقة اقتصادية منزوعة السلاح على جانبي الحدود بين البلدين.
ولفت المسؤول الأميركي إلى أن هذه الفكرة تستند إلى نموذج سبق أن طرحته إدارة الرئيس
دونالد ترامب
في نزاع دونباس بين
أوكرانيا
وروسيا، معتبراً أن المنطقة المقترحة قد تضم مشاريع زراعية، ومزارع لطاقة الرياح، ومنشآت سياحية كبرى من بينها منتجع تزلج يوصف بأنه الأكبر في
الشرق الأوسط
.
وأضاف المسؤول أن عدداً من الشركاء الإقليميين أبدوا استعدادهم للمساهمة في تمويل هذه المشاريع، من دون الإفصاح عن هوياتهم.
بالتوازي، كان مسؤول إسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من الثلاثاء أن إسرائيل وسوريا أنهتا في باريس الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بينهما.
ولفت إلى أن المناقشات جرت في أجواء وُصفت بالإيجابية، وأسهمت في الاتفاق على تسريع مسار التفاوض واعتماد خطوات لبناء الثقة المتبادلة، مع تأكيد الجانبين رغبتهما في التوصل إلى تفاهم أمني يتماشى مع رؤية الإدارة الأميركية للشرق الأوسط، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية أو مواعيد محددة للجولات المقبلة.
