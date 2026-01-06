تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

وفاة دوج لامالفا عضو الكونغرس الأميركي

Lebanon 24
06-01-2026 | 12:52
أعلن مسؤولون بالحزب الجمهوري  الأمريكي وفاة دوج لامالفا عضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، مما يخفض هامش الأغلبية التي يتمتع بها الجمهوريون في المجلس إلى 218 مقابل 213 نائباً للحزب الديمقراطي، بحسب "أسوشيتد برس".

وكان لا مالفا يمثل الحي الأول في شمالي كاليفورنيا، بالإضافة إلى حدود ولاية أوريغون، بما في ذلك مدينة ريدينج وحتى شمال ساكريمنتو.

وقال ريتشارد هدسن رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس: "كان دوج محافظاً وذا مبادئ ومدافعاً لا يكلّ عن شعب شمالي كاليفورنيا. ولم يخشَ قط من الكفاح لصالح المجتمعات الريفية، والمزارعين والأسر العاملة. لقد جلب دوج الشجاعة والأصالة والإقناع لكل ما فعله في الخدمة العامة". (ارم نيوز)
