تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
3
o
بعلبك
-4
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بدعم أميركي… نتنياهو يعلن استئناف الحوار مع سوريا
Lebanon 24
06-01-2026
|
13:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو
استئناف الحوار مع
سوريا
بدعم أميركي.
وأوضح المكتب أن
إسرائيل
شددت خلال المباحثات مع سوريا على ضمان أمنها ومنع التهديدات، مؤكدة التزامها تعزيز الاستقرار والأمن.
وأشار إلى التأكيد خلال المباحثات على أهمية دفع التعاون الاقتصادي المشترك، لافتاً إلى الاتفاق مع الجانب السوري على مواصلة الحوار.
كما أعلن
مكتب نتنياهو
الاتفاق مع
دمشق
على الحفاظ على أمن
الدروز
في سوريا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: استئناف الحوار مع سوريا بدعم أميركي
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: استئناف الحوار مع سوريا بدعم أميركي
07/01/2026 04:50:14
07/01/2026 04:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: نتنياهو وافق على طلب الرئيس الأميركي استئناف المحادثات مع الحكومة السورية بشأن اتفاق أمني محتمل
Lebanon 24
أكسيوس: نتنياهو وافق على طلب الرئيس الأميركي استئناف المحادثات مع الحكومة السورية بشأن اتفاق أمني محتمل
07/01/2026 04:50:14
07/01/2026 04:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مسعى فرنسي بدعم أميركي لمنع نتنياهو من تفجير الحرب وأخذ المنطقة إلى الفوضى
Lebanon 24
مسعى فرنسي بدعم أميركي لمنع نتنياهو من تفجير الحرب وأخذ المنطقة إلى الفوضى
07/01/2026 04:50:14
07/01/2026 04:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الأميركي: قرار الحكومة باعتماد الحوار مع إسرائيل خطوة بناءة
Lebanon 24
السفير الأميركي: قرار الحكومة باعتماد الحوار مع إسرائيل خطوة بناءة
07/01/2026 04:50:14
07/01/2026 04:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
مكتب رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
مكتب نتنياهو
الإسرائيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
كولومبيا ترفض تهديدات ترامب وتحذّر من انفجار إقليمي بسبب فنزويلا
Lebanon 24
كولومبيا ترفض تهديدات ترامب وتحذّر من انفجار إقليمي بسبب فنزويلا
16:57 | 2026-01-06
06/01/2026 04:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تبارك تعيين رودريغيز وتعلن استعدادها لمواصلة الدعم
Lebanon 24
روسيا تبارك تعيين رودريغيز وتعلن استعدادها لمواصلة الدعم
16:50 | 2026-01-06
06/01/2026 04:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كندا: شعب جرينلاند والدنمرك فقط يقرران مستقبل الجزيرة
Lebanon 24
كندا: شعب جرينلاند والدنمرك فقط يقرران مستقبل الجزيرة
16:46 | 2026-01-06
06/01/2026 04:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يناقش الإستحواذ على جرينلاند… والجيش خيار مطروح
Lebanon 24
ترامب يناقش الإستحواذ على جرينلاند… والجيش خيار مطروح
16:40 | 2026-01-06
06/01/2026 04:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات ترامب... كندا تعزز تواجدها في غرينلاند
Lebanon 24
بعد تصريحات ترامب... كندا تعزز تواجدها في غرينلاند
16:18 | 2026-01-06
06/01/2026 04:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
01:45 | 2026-01-06
06/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2026-01-06
كولومبيا ترفض تهديدات ترامب وتحذّر من انفجار إقليمي بسبب فنزويلا
16:50 | 2026-01-06
روسيا تبارك تعيين رودريغيز وتعلن استعدادها لمواصلة الدعم
16:46 | 2026-01-06
كندا: شعب جرينلاند والدنمرك فقط يقرران مستقبل الجزيرة
16:40 | 2026-01-06
ترامب يناقش الإستحواذ على جرينلاند… والجيش خيار مطروح
16:18 | 2026-01-06
بعد تصريحات ترامب... كندا تعزز تواجدها في غرينلاند
16:16 | 2026-01-06
السيسي في قداس عيد الميلاد: الوحدة الوطنية المصرية خط أحمر ورسالة طمأنة للشعب
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
07/01/2026 04:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
07/01/2026 04:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
07/01/2026 04:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24