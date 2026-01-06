بدعم أميركي… نتنياهو يعلن استئناف الحوار مع سوريا

أعلن استئناف الحوار مع بدعم أميركي.



وأوضح المكتب أن شددت خلال المباحثات مع سوريا على ضمان أمنها ومنع التهديدات، مؤكدة التزامها تعزيز الاستقرار والأمن.



وأشار إلى التأكيد خلال المباحثات على أهمية دفع التعاون الاقتصادي المشترك، لافتاً إلى الاتفاق مع الجانب السوري على مواصلة الحوار.



كما أعلن الاتفاق مع على الحفاظ على أمن في سوريا.

