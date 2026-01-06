آلاف الحريديم يحتشدون في القدس احتجاجاً على التجنيد الإجباري

تجمّع آلاف الرجال من في شارع يرمياهو بالقدس للمشاركة في تظاهرة واسعة احتجاجاً على التجنيد الإجباري.

وجاءت المسيرة بمبادرة عدد من كبار الحاخامات الحريديم، بينهم موشيه تصدّاقة حكماء التابع لحزب شاس، إضافة إلى حاخامات يمثلون جماعتَي حسيديم سلونيم وتشيرنوبل.

وترتبط المظاهرة أيضاً بـ الفصيل المقدسي، وهو حريدي متشدّد يضم حوالى 60 ألف عضو، ويعتبر من أكثر الفصائل الحريدية محافظة، ويُنظّم بشكل متكرر احتجاجات ضد تجنيد طلاب المعاهد (اليشيفوت).

ورغم أن أعداد المشاركين أقل بكثير من حوالى 200 ألف رجل حريدي أغلقوا مداخل في أكتوبر الماضي، أكد المنظمون أن عشرات الآلاف من الأشخاص يُتوقع أن يشاركوا في التجمع.