آلاف الحريديم يحتشدون في القدس احتجاجاً على التجنيد الإجباري

تجمّع آلاف الرجال من الحريديم في شارع يرمياهو بالقدس للمشاركة في تظاهرة واسعة احتجاجاً على التجنيد الإجباري.
وجاءت المسيرة بمبادرة عدد من كبار الحاخامات الحريديم، بينهم موشيه تصدّاقة عضو مجلس حكماء التوراة التابع لحزب شاس، إضافة إلى حاخامات يمثلون جماعتَي حسيديم سلونيم وتشيرنوبل.
وترتبط المظاهرة أيضاً بـ الفصيل المقدسي، وهو تيار حريدي متشدّد يضم حوالى 60 ألف عضو، ويعتبر من أكثر الفصائل الحريدية محافظة، ويُنظّم بشكل متكرر احتجاجات ضد تجنيد طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت).
ورغم أن أعداد المشاركين أقل بكثير من حوالى 200 ألف رجل حريدي أغلقوا مداخل القدس في أكتوبر الماضي، أكد المنظمون أن عشرات الآلاف من الأشخاص يُتوقع أن يشاركوا في التجمع.