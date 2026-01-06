بيان أميركي–إسرائيلي–سوري: آلية تنسيق مشتركة وخفض للتصعيد العسكري

صدر بيان أميركي إسرائيلي سوري مشترك أعلن أن وسوريا جدّدتا التزامهما السعي نحو التوصل إلى ترتيبات أمن واستقرار دائمة لكلا البلدين.



وأشار البيان إلى أن وإسرائيل قررتا إنشاء آلية تنسيق مشتركة، تهدف إلى تسهيل التنسيق الفوري والمستمر بشأن تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري.



وأوضح أن الآلية المشتركة ستشكّل منصة لمعالجة أي خلافات على وجه السرعة، والعمل على منع سوء الفهم بين الجانبين.

