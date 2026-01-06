دوي إطلاق نار في محيط قصر معاشيق الرئاسي في اليمن

سمع شهود عيان لرويترز دوي إطلاق نار في محيط قصر معاشيق الرئاسي بمدينة عدن جنوب اليمن.
وأفادت مصادر أمنية لرويترز بأنه تم تفعيل أسلحة مضادة للطائرات لاستهداف طائرات مسيرة مجهولة الهوية تحلق فوق القصر.
ولم تصدر معلومات إضافية حتى الآن حول الحادث.
تخضع عدن والمناطق المجاورة لها حالياً لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات. وكان رئيس المجلس متواجداً في القصر، إلا أن مكانه الحالي غير معروف.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود لإنهاء الصراع الذي اندلع الشهر الماضي بين الانفصاليين المدعومين إماراتياً والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية.