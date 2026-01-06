تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دوي إطلاق نار في محيط قصر معاشيق الرئاسي في اليمن

Lebanon 24
06-01-2026 | 13:58
A-
A+


Doc-P-1464750-639033300319776817.png
Doc-P-1464750-639033300319776817.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

سمع شهود عيان لرويترز دوي إطلاق نار في محيط قصر معاشيق الرئاسي بمدينة عدن جنوب اليمن.

وأفادت مصادر أمنية لرويترز بأنه تم تفعيل أسلحة مضادة للطائرات لاستهداف طائرات مسيرة مجهولة الهوية تحلق فوق القصر.

ولم تصدر معلومات إضافية حتى الآن حول الحادث.

تخضع عدن والمناطق المجاورة لها حالياً لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات. وكان رئيس المجلس متواجداً في القصر، إلا أن مكانه الحالي غير معروف.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود لإنهاء الصراع الذي اندلع الشهر الماضي بين الانفصاليين المدعومين إماراتياً والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار في محيط قصر الشعب بدمشق
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: وقف إطلاق نار مؤقت في محيط محطة زابوروجيا لإصلاح خطوط كهرباء
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشار قوات أمنية فنزويلية في محيط القصر الرئاسي ووزارة الدفاع (التلفزيون العربي)
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار على سفينة غرب اليمن
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الانتقالي الجنوبي

المجلس الانتقالي

جنوب اليمن

غير معروف

عدن جنوب

الإمارات

السعودية

اليمنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-01-06
Lebanon24
16:50 | 2026-01-06
Lebanon24
16:46 | 2026-01-06
Lebanon24
16:40 | 2026-01-06
Lebanon24
16:18 | 2026-01-06
Lebanon24
16:16 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24