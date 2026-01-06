دوي إطلاق نار في محيط قصر معاشيق الرئاسي في اليمن

سمع شهود لرويترز دوي إطلاق نار في محيط قصر معاشيق الرئاسي بمدينة عدن .

وأفادت مصادر أمنية لرويترز بأنه تم تفعيل أسلحة مضادة للطائرات لاستهداف طائرات مسيرة مجهولة الهوية تحلق فوق .

ولم تصدر معلومات إضافية حتى الآن حول الحادث.

تخضع عدن والمناطق المجاورة لها حالياً لسيطرة الانفصالي المدعوم من . وكان رئيس المجلس متواجداً في القصر، إلا أن مكانه الحالي .

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود لإنهاء الصراع الذي اندلع الشهر الماضي بين الانفصاليين المدعومين إماراتياً والحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من .