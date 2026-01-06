تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جامعة الدول العربية تدين زيارة ساعر لما يسمى إقليم "أرض الصومال"

Lebanon 24
06-01-2026 | 13:52
دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى ما يسمى إقليم "أرض الصومال".
 
 وقال: "ترفض جامعة الدول العربية الكامل لأي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات الإقليم الانفصالي خارج إطار الوطنية للحكومة الفيدرالية، باعتباره انتهاك سافر لوحدة وسيادة الصومال من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين ومفاقمة التوترات السياسية".
 
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، أن "هذه الخطوة التي جرى رفضها وإدانتها دولياً وعربياً، قد اعتبرها مجلس جامعة الدول العربية باطلة ولاغية وغير مقبولة وتسعى إلى تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني واستباحة موانئ الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها".
 
وأضاف رشدي، أن "جامعة الدول العربية ستواصل تقديم المساندة السياسية والفنية لمؤسسات الدولة الصومالية، في مواجهة محاولة خلق بؤر نزاع جديدة في البلاد تقوض استقراره ووحدته، أو استباحة الممرات المائية العربية الحيوية". اريد عنوان
الجامعة العربية للحدث: الدول العربية والإفريقية والإسلامية تعمل على إجهاض خطوة "أرض الصومال"
مجلس التعاون الخليجي يدين اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال"
وزير خارجية إسرائيل: "رئيس إقليم أرض الصومال" قبل دعوة نتنياهو لزيارة إسرائيل
الصومال يرفض اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" ويعتبره انتهاكًا للقانون الدولي
