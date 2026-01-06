جامعة الدول العربية تدين زيارة ساعر لما يسمى إقليم "أرض الصومال"

دان لجامعة الدول ، الزيارة التي قام بها جدعون ساعر، إلى ما يسمى إقليم "أرض الصومال".

وقال: "ترفض الكامل لأي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات الإقليم الانفصالي خارج إطار الوطنية للحكومة الفيدرالية، باعتباره انتهاك سافر لوحدة وسيادة الصومال من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين ومفاقمة التوترات السياسية".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، أن "هذه الخطوة التي جرى رفضها وإدانتها دولياً وعربياً، قد اعتبرها مجلس جامعة باطلة ولاغية وغير مقبولة وتسعى إلى تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني واستباحة موانئ الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها".

وأضاف رشدي، أن "جامعة الدول العربية ستواصل تقديم المساندة السياسية والفنية لمؤسسات الدولة الصومالية، في مواجهة محاولة خلق بؤر نزاع جديدة في البلاد تقوض استقراره ووحدته، أو استباحة الممرات المائية العربية الحيوية". اريد عنوان