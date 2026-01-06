الخارجية الأميركية: إسرائيل وسوريا اتفقتا على إنشاء خلية اتصالات

أعلنت في بيان مشترك أن وسوريا توصلتا إلى اتفاق لإنشاء خلية اتصالات تهدف إلى تنسيق الأمنية، بما في ذلك تبادل معلومات المخابرات والعمل على خفض التصعيد العسكري.

Advertisement