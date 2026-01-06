تقدّم حاسم في ملف أوكرانيا… وبروتوكولات الأمن باتت شبه منجزة

قال ، للولايات المتحدة إلى ، إن بلاده تشعر بالحماس والتشجيع إزاء النهج التعاوني وروح الشراكة التي سادت بين الأطراف خلال اجتماع "تحالف الراغبين" الذي عُقد في ، مشيرًا إلى إحراز تقدّم ملحوظ في النقاشات المتعلقة بملف .



وأكد ويتكوف أن المشاركين في الاجتماع أظهروا مستوى عالياً من التنسيق، لافتًا إلى أن الجهود المشتركة أسفرت إلى حدٍّ كبير عن وضع البروتوكولات الأمنية الخاصة بأوكرانيا.



وشدد المبعوث الأميركي على أن مستعدة لفعل كل ما هو ضروري من أجل التوصل إلى السلام في أوكرانيا، في إطار هذا المسار التعاوني بين الأطراف المشاركة.

Advertisement