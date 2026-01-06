توقيع إعلان نوايا لإرسال قوة دولية إلى أوكرانيا بعد وقف محتمل لإطلاق النار

وقع إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء كير ستارمر، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إعلان نوايا يتعلق بنشر قوة متعددة الجنسيات بعد أي وقف محتمل لإطلاق النار في ، رغم أن تحقيق ذلك لا يزال بعيد المنال.



وأوضح ماكرون بعد اجتماع حلفاء كييف في ، الذي هدف لإظهار وحدة الموقف ضد بعد نحو أربع سنوات على بداية العملية العسكرية الروسية، أن القوة التي يجري دراستها منذ عدة أشهر تهدف إلى "توفير نوع من الطمأنينة في الفترة التي تلي وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن الدول الـ35 المشاركة في "تحالف الراغبين" وافقت على تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، مؤكداً أن التوصل إلى بيان أمني يحظى بموافقة حلفاء أوكرانيا، بمن فيهم ، يشكل "خطوة مهمة".

هذا وكشف ستارمر: "نحن أقرب إلى السلام في أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى لكن أصعب المراحل لا تزال أمامنا".، قال رئيس المجلس أنطونيو كوستا، الثلاثاء، إن ‌ مستعد لدعم اتفاق ⁠سلام في أوكرانيا ببعثات مدنية ‌وعسكرية على الأرض.وأضاف بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني في باريس خلال ‍قمة ما يسمى بتحالف الراغبين الذي ‍يضم ⁠الدول الأوروبية المتحالفة مع ‍أوكرانيا: "سنساعد ببعثات الاتحاد الأوروبي المدنية والعسكرية ‌على الأرض. ‍يجب ‍أن تكون أوكرانيا في أقوى ‌موقف ممكن قبل وأثناء وبعد أي وقف لإطلاق النار".فيما ذكر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف: "نشعر بالتشجيع إزاء النهج التعاوني وروح الشراكة بين الأطراف خلال اجتماع تحالف الراغبين في باريس".وليست الولايات المتحدة عضوا في "تحالف الراغبين" الذي شكلته وبريطانيا في مارس، لكن يبقى دعمها لكييف أساسيا لا سيما لناحية إقناع حلفاء آخرين بالانضمام.وتعهدت الولايات المتحدة "بدعم القوة في حال وقوع هجوم". (سكاي نيوز)