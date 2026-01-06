هل يعود النفط الفنزويلي إلى المصافي الأميركية؟

أفادت خمسة مصادر حكومية ومن قطاعي والشحن ‌لوكالة ‌«رويترز»، ⁠بأن مسؤولين ‌فنزويليين وأميركيين يناقشون تصدير النفط الخام إلى الولايات ⁠المتحدة.

كما ذكرت ثلاثة مصادر ‌مطلعة أنه ‌من ‌المتوقع ⁠أن يزور ‌رؤساء تنفيذيون أميركيون بقطاع النفط ⁠البيت الأبيض، ‌غداً الخميس، لمناقشة الاستثمارات في .

وقال أحد المصادر إن تفاصيل ⁠وتوقيت الاجتماع لا يزالان قيد المناقشة.