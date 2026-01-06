هل يعود النفط الفنزويلي إلى المصافي الأميركية؟

أفادت خمسة مصادر حكومية ومن قطاعي النفط والشحن لوكالة «رويترز»، بأن مسؤولين فنزويليين وأميركيين يناقشون تصدير النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة.
كما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يزور رؤساء تنفيذيون أميركيون بقطاع النفط البيت الأبيض، غداً الخميس، لمناقشة الاستثمارات في فنزويلا.
وقال أحد المصادر إن تفاصيل وتوقيت الاجتماع لا يزالان قيد المناقشة.
وبإمكان مصافي النفط الأميركية الواقعة على ساحل الخليج معالجة النفط الخام الفنزويلي، وسبق لها استيراده في السابق قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا.