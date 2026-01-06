تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

هجمات لقوات سوريا الديمقراطية تشعل حرائق وتوقع قتلى داخل أحياء حلب

Lebanon 24
06-01-2026 | 16:14
Doc-P-1464802-639033380907727991.jpg
Doc-P-1464802-639033380907727991.jpg photos 0
أعلنت مصادر طبية سورية، مساء الثلاثاء، سقوط قتلى وجرحى جراء قصف نفذته قوات سوريا الديمقراطية استهدف أحياء سكنية في مدينة حلب.

وأفادت مديرية الصحة في حلب بأن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى أربعة مدنيين قتلى، إضافة إلى إصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة، بينهم نساء وأطفال، نتيجة القصف الذي طال مناطق مأهولة.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن طفلاً قُتل وأصيب طفل آخر جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية على حي الميدان، مشيرة إلى تسجيل أضرار مادية في منازل سكنية بحي شارع النيل بسبب القذائف نفسها.

كما أعلن الدفاع المدني السوري اندلاع حريق في حافلة ركاب بحي السليمانية في حلب، نتيجة استهدافها بطائرة مسيّرة مفخخة، موضحاً أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت محطة في منطقة السليمانية بطائرة مسيّرة انتحارية.

من جهتها، قالت الإخبارية السورية إن قوات سوريا الديمقراطية تمنع المدنيين في حيي الأشرفية والشيخ مقصود من مغادرة منازلهم.

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي لمدة 24 ساعة، اعتباراً من مساء الثلاثاء، على خلفية التطورات الأمنية.
