السيسي في قداس عيد الميلاد: الوحدة الوطنية المصرية خط أحمر ورسالة طمأنة للشعب

أكد على عمق بين المصريين، داعيا الشعب إلى عدم السماح لأي طرف بالتدخل لزرع الفتنة أو الخلاف.





جاءت كلمة السيسي خلال مشاركته في قداس بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكبار مسؤولي الدولة ولفيف من الأساقفة والكهنة وآلاف المصلين.





وأعرب السيسي عن سعادته بالمشاركة السنوية منذ عام 2015 في قداس عيد الميلاد، قائلا: "من 2015 واحنا بنيجي نحتفل مع بعضنا.. حصل حاجات كتير وأيام صعبة، لكن كل مرة بنقول إن شعب مصر كله مع بعض، بنحب بعض، بنخاف على بعض، بنحترم بعض".





وشدد على أهمية الحفاظ على "الرصيد الوطني" من المحبة والاحترام المتبادل بين والمسيحيين، محذرا: "ما نسمحش لأنفسنا أبدا إن علاقتنا تفضل طيبة.. منديش فرصة لحد يتدخل بينا" مؤكدا: "ما فيش أنتم وإحنا.. إحنا كلنا واحد".





ووجه السيسي رسالة طمأنة مباشرة للمصريين: "أوعوا تقلقوا أبدا بس بشرط خليكم دايما مع بعض، واوعى حد يحاول يخلينا نختلف أو نؤذي نفسنا وبلدنا دي وصيتي ليكم.. أي مشكلة بفضل الله بتتحل، بس تفضل مصر بخير وسلام وشعبها بخير وسلام". (روسيا اليوم)

Advertisement