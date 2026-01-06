بعد تصريحات ترامب... كندا تعزز تواجدها في غرينلاند

تزور الحاكمة العامة لكندا ماري سيمون، وهي من السكان الأصليين، ووزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، غرينلاند في أوائل شباط المقبل، حسب ما الكندي .

وتأتي هذه الزيارة في وقت جدد فيه الرئيس الأميركي دعوته لسيطرة على غرينلاند، الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي لشعب الإنويت والتابع لمملكة الدنمارك.

ومن المتوقع أن تفتتح وزيرة الخارجية الكندية والحاكمة العامة، قنصلية في نوك بغرينلاند.

وقال في خلال اجتماعه مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في سفارة بباريس: «إن مستقبل غرينلاند والدنمارك يقرره حصراً شعب الدنمارك».