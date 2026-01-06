كولومبيا ترفض تهديدات ترامب وتحذّر من انفجار إقليمي بسبب فنزويلا

قالت وزيرة خارجية روزا فيلافيسينسيو، في تصريحات لقناة ، إن بلادها ترفض بشكل قاطع تهديدات الرئيس الأميركي لكولومبيا، مؤكدة أن أي تدخل أو اعتداء على السيادة الوطنية أمر مرفوض وغير مقبول.



وأعربت فيلافيسينسيو عن قلق بالغ إزاء تطورات الأوضاع في ، معتبرة أن ما جرى هناك يمثل تجاوزًا أحاديًا للخط الأحمر، محذّرة من تداعياته على استقرار المنطقة.



وأشارت وزيرة الخارجية الكولومبية إلى أن مواقف دول المنطقة ليست موحّدة حيال ما حدث في فنزويلا، إلا أنها تتفق في رفض الانزلاق نحو نزاعات مسلحة، والتأكيد على ضرورة تجنّب التصعيد.



وفي هذا السياق، أكدت فيلافيسينسيو أن كولومبيا تعرض مساعيها للمساعدة في إطلاق حوار داخل فنزويلا، والعمل على التوصل إلى توافقات سياسية تضمن الاستقرار وتمنع تفاقم الأزمة.

Advertisement