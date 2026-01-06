تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كولومبيا ترفض تهديدات ترامب وتحذّر من انفجار إقليمي بسبب فنزويلا

Lebanon 24
06-01-2026 | 16:57
A-
A+
Doc-P-1464817-639033406323797120.webp
Doc-P-1464817-639033406323797120.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وزيرة خارجية كولومبيا روزا فيلافيسينسيو، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن بلادها ترفض بشكل قاطع تهديدات الرئيس الأميركي لكولومبيا، مؤكدة أن أي تدخل أو اعتداء على السيادة الوطنية أمر مرفوض وغير مقبول.

وأعربت فيلافيسينسيو عن قلق بالغ إزاء تطورات الأوضاع في فنزويلا، معتبرة أن ما جرى هناك يمثل تجاوزًا أحاديًا للخط الأحمر، محذّرة من تداعياته على استقرار المنطقة.

وأشارت وزيرة الخارجية الكولومبية إلى أن مواقف دول المنطقة ليست موحّدة حيال ما حدث في فنزويلا، إلا أنها تتفق في رفض الانزلاق نحو نزاعات مسلحة، والتأكيد على ضرورة تجنّب التصعيد.

وفي هذا السياق، أكدت فيلافيسينسيو أن كولومبيا تعرض مساعيها للمساعدة في إطلاق حوار داخل فنزويلا، والعمل على التوصل إلى توافقات سياسية تضمن الاستقرار وتمنع تفاقم الأزمة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة خارجية كولومبيا: نرفض تهديدات الرئيس الأمريكي لبلدنا بالتدخل والاعتداء على سيادتنا (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران ترفض تهديدات ترامب للمحتجين وتصفها بالمتهورة والخطرة
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كولومبيا يقول إنه مستعدّ لـ"حمل السلاح" لمواجهة تهديدات ترامب
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن مصدر كولومبي: كولومبيا ترسل قوات إلى حدودها مع فنزويلا لأسباب إنسانية
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24

قناة الجزيرة

الجزيرة

قناة ال

كولومب

ترامب

جزيرة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-01-06
Lebanon24
16:46 | 2026-01-06
Lebanon24
16:40 | 2026-01-06
Lebanon24
16:18 | 2026-01-06
Lebanon24
16:16 | 2026-01-06
Lebanon24
16:14 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24