ترامب: فنزويلا ستسلمنا 50 مليون برميل نفط وأنا سأدير هذه الأموال لضمان استخدامها

أعلن الرئيس الأميركي ان الحكومة الفنزويلية بالوكالة ستسلم ما يصل إلى 50 مليون برميل من ، وإن العائدات ستكون تحت إدارته بصفته رئيسا.



وكتب على منصته "تروث سوشال": "ستقوم السلطات بالوكالة في بتسليم الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط العالي الجودة والخاضع للعقوبات".



وأضاف: "سيباع هذا النفط بسعر السوق، وسأدير أنا، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأميركية، تلك الأموال لضمان استخدامها لصالح شعبي فنزويلا والولايات المتحدة".



إلى ذلك، نقلت الأميركية عن مصادر مطلعة، أن ترامب يعتزم الاجتماع بممثلي أكبر ثلاث شركات نفط أميركية، إلى جانب منتجين محليين آخرين، في يوم الجمعة، لمناقشة ضخ استثمارات كبيرة في قطاع النفط .



وكان ترامب قد صرح، السبت، بأن شركات النفط الأميركية ستضخ مليارات الدولارات في فنزويلا بعد التوغل الأميركي الذي أسفر عن القبض على الرئيس .



ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع ممثلون عن شركات شيفرون، وهي شركة النفط الأميركية الوحيدة العاملة في فنزويلا، وكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين آخرين في قطاع النفط الأميركي، بحسب المصادر نفسها.



Advertisement