تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب: فنزويلا ستسلمنا 50 مليون برميل نفط وأنا سأدير هذه الأموال لضمان استخدامها

Lebanon 24
06-01-2026 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1464849-639033641043547680.jpg
Doc-P-1464849-639033641043547680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان الحكومة الفنزويلية بالوكالة ستسلم الولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط، وإن العائدات ستكون تحت إدارته بصفته رئيسا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "ستقوم السلطات بالوكالة في فنزويلا بتسليم الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط العالي الجودة والخاضع للعقوبات".

وأضاف: "سيباع هذا النفط بسعر السوق، وسأدير أنا، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأميركية، تلك الأموال لضمان استخدامها لصالح شعبي فنزويلا والولايات المتحدة".

إلى ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر مطلعة، أن ترامب يعتزم الاجتماع بممثلي أكبر ثلاث شركات نفط أميركية، إلى جانب منتجين محليين آخرين، في البيت الأبيض يوم الجمعة، لمناقشة ضخ استثمارات كبيرة في قطاع النفط الفنزويلي.

وكان ترامب قد صرح، السبت، بأن شركات النفط الأميركية ستضخ مليارات الدولارات في فنزويلا بعد التوغل الأميركي الذي أسفر عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع ممثلون عن شركات شيفرون، وهي شركة النفط الأميركية الوحيدة العاملة في فنزويلا، وكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين آخرين في قطاع النفط الأميركي، بحسب المصادر نفسها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: فنزويلا ستسلمنا نحو 50 مليون برميل نفط
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: يسرني أن أعلن أن السلطات المؤقتة في ⁧‫فنزويلا‬⁩ ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة إلى أميركا
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نفط إيراني عالق في البحر.. 52 مليون برميل في المخازن العائمة
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة السوري: العمل جار لإنشاء مصفاة نفط جديدة بطاقة إنتاجية 150 ألف برميل يوميا
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24

صحيفة وول ستريت جورنال

وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

البيت الأبيض

وول ستريت

الفنزويلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-07
Lebanon24
05:16 | 2026-01-07
Lebanon24
05:15 | 2026-01-07
Lebanon24
05:05 | 2026-01-07
Lebanon24
04:56 | 2026-01-07
Lebanon24
04:46 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24