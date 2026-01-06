فنزويلا تعلن الحداد الوطني.. 75 قتيلا بالعملية الأميركية التي أدت إلى اعتقال مادورو

بلغ عدد قتلى العملية العسكرية الأميركية الأخيرة التي أدت إلى اعتقال 75 شخصا، فيما أعلنت حكومة كراكاس الحداد الوطني على أرواح أفراد الجيش الذين لقوا حتفهم في الهجوم الأميركي لمدة 7 أيام.



ونقلت صحيفة " " الأميركية عن مسؤولين أميركيين تقديرات بأن نحو 75 شخصا قتلوا خلال العملية العسكرية في ، مضيفة أن أعداد القتلى تشمل أفرادا من الفنزويلية والكوبية.



ونقلت شبكة " إن" الإخبارية الأميركية عن مسؤول في وزارة الحرب الأميركية " " أن 5 جنود أميركيين أصيبوا في العملية عادوا إلى الخدمة، في حين يتلقى اثنان آخران العلاج.



وقال مسؤولون في لشبكة سي إن إن: "بعض عناصر قوة أصيبوا بجروح خلال العملية نتيجة اشتباك مسلح واسع النطاق مع قوة رد فعل سريع كوبية كانت متمركزة بالقرب من مجمع مادورو".



وأشار المسؤولون إلى أن الجنود أصيبوا بالرصاص والشظايا، لكن إصاباتهم ليست خطيرة، ومن المتوقع أن يتعافوا تمامًا.



إلى ذلك، أعلنت الحكومة الانتقالية في فنزويلا، أمس الثلاثاء، الحداد الوطني لمدة 7 أيام على أرواح أفراد الجيش الذين لقوا حتفهم في الهجوم الأميركي الذي استهدف العاصمة كراكاس لاعتقال الرئيس .



