Najib Mikati
عربي-دولي

فنزويلا تعلن الحداد الوطني.. 75 قتيلا بالعملية الأميركية التي أدت إلى اعتقال مادورو

Lebanon 24
06-01-2026 | 23:43
بلغ عدد قتلى العملية العسكرية الأميركية الأخيرة التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو 75 شخصا، فيما أعلنت حكومة كراكاس الحداد الوطني على أرواح أفراد الجيش الذين لقوا حتفهم في الهجوم الأميركي لمدة 7 أيام.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين أميركيين تقديرات بأن نحو 75 شخصا قتلوا خلال العملية العسكرية في فنزويلا، مضيفة أن أعداد القتلى تشمل أفرادا من قوات الأمن الفنزويلية والكوبية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مسؤول في وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" أن 5 جنود أميركيين أصيبوا في العملية عادوا إلى الخدمة، في حين يتلقى اثنان آخران العلاج.

وقال مسؤولون في إدارة ترامب لشبكة سي إن إن: "بعض عناصر قوة دلتا أصيبوا بجروح خلال العملية نتيجة اشتباك مسلح واسع النطاق مع قوة رد فعل سريع كوبية كانت متمركزة بالقرب من مجمع مادورو".

وأشار المسؤولون إلى أن الجنود أصيبوا بالرصاص والشظايا، لكن إصاباتهم ليست خطيرة، ومن المتوقع أن يتعافوا تمامًا.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الانتقالية في فنزويلا، أمس الثلاثاء، الحداد الوطني لمدة 7 أيام على أرواح أفراد الجيش الذين لقوا حتفهم في الهجوم الأميركي الذي استهدف العاصمة كراكاس لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

نيكولاس مادورو

واشنطن بوست

إدارة ترامب

قوات الأمن

البنتاغون

الفنزويلي

فنزويلية

