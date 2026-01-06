تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ضغوط أميركية جديدة على كاراكاس لطرد مستشارين من الصين وروسيا وكوبا وإيران

Lebanon 24
06-01-2026 | 23:48
A-
A+
Doc-P-1464855-639033653903646885.jpg
Doc-P-1464855-639033653903646885.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن واشنطن تمارس ضغوطا على الحكومة الفنزويلية المؤقتة لطرد مستشارين رسميين من الصين وروسيا وكوبا وإيران.

وأوضح المسؤولون، أن من تعتبرهم واشنطن جواسيس، وكذلك العسكريين من كوبا وروسيا والصين وإيران، سيجبرون على مغادرة البلاد، بينما سيسمح لبعض الدبلوماسيين بالبقاء في فنزويلا.

وأضافت الصحيفة، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قدم قائمة بمطالب إدارة ترامب للزعيمة الفنزويلية الجديدة ديلسي رودريغيز خلال اجتماع سري عقد يوم الاثنين مع كبار قادة الكونغرس.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد وضعت وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو على رأس قائمة أهدافها، ما لم يساعد الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز في تلبية مطالب الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب وضعت وزير الداخلية الفنزويلي على رأس قائمة أهدافها، ما لم يساعد الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز في تلبية مطالب الولايات المتحدة والحفاظ على النظام بعد الإطاحة بنيكولاس مادورو.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل 55 عسكريًا من فنزويلا وكوبا أثناء اعتقال مادورو
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال اعتقال مادورو
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فنزويلا.. ترامب يُهدد إيران وكوبا وكولومبيا
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقال مادورو يوجّه "ضربة قاسية" لكوبا
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

وزير الداخلية

دونالد ترامب

دبلوماسي

دونالد

واشنطن

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-07
Lebanon24
05:16 | 2026-01-07
Lebanon24
05:15 | 2026-01-07
Lebanon24
05:05 | 2026-01-07
Lebanon24
04:56 | 2026-01-07
Lebanon24
04:46 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24