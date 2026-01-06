ضغوط أميركية جديدة على كاراكاس لطرد مستشارين من الصين وروسيا وكوبا وإيران

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن تمارس ضغوطا على الحكومة الفنزويلية المؤقتة لطرد مستشارين رسميين من وروسيا وكوبا وإيران.



وأوضح المسؤولون، أن من تعتبرهم واشنطن جواسيس، وكذلك العسكريين من كوبا وروسيا والصين وإيران، سيجبرون على مغادرة البلاد، بينما سيسمح لبعض الدبلوماسيين بالبقاء في فنزويلا.



وأضافت الصحيفة، أن الأميركي ماركو روبيو قدم قائمة بمطالب إدارة للزعيمة الفنزويلية الجديدة ديلسي رودريغيز خلال اجتماع سري عقد يوم الاثنين مع كبار قادة الكونغرس.



وكانت إدارة الرئيس الأميركي ، قد وضعت الفنزويلي ديوسدادو كابيلو على رأس قائمة أهدافها، ما لم يساعد الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز في تلبية مطالب .



ونقلت وكالة عن مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب وضعت وزير الداخلية الفنزويلي على رأس قائمة أهدافها، ما لم يساعد الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز في تلبية مطالب الولايات المتحدة والحفاظ على النظام بعد الإطاحة بنيكولاس مادورو.



Advertisement