تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ضغوط أميركية جديدة على كاراكاس لطرد مستشارين من الصين وروسيا وكوبا وإيران
Lebanon 24
06-01-2026
|
23:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن
واشنطن
تمارس ضغوطا على الحكومة الفنزويلية المؤقتة لطرد مستشارين رسميين من
الصين
وروسيا وكوبا وإيران.
وأوضح المسؤولون، أن من تعتبرهم واشنطن جواسيس، وكذلك العسكريين من كوبا وروسيا والصين وإيران، سيجبرون على مغادرة البلاد، بينما سيسمح لبعض الدبلوماسيين بالبقاء في فنزويلا.
وأضافت الصحيفة، أن
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو قدم قائمة بمطالب إدارة
ترامب
للزعيمة الفنزويلية الجديدة ديلسي رودريغيز خلال اجتماع سري عقد يوم الاثنين مع كبار قادة الكونغرس.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، قد وضعت
وزير الداخلية
الفنزويلي ديوسدادو كابيلو على رأس قائمة أهدافها، ما لم يساعد الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز في تلبية مطالب
الولايات المتحدة
.
ونقلت وكالة
رويترز
عن مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب وضعت وزير الداخلية الفنزويلي على رأس قائمة أهدافها، ما لم يساعد الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز في تلبية مطالب الولايات المتحدة والحفاظ على النظام بعد الإطاحة بنيكولاس مادورو.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل 55 عسكريًا من فنزويلا وكوبا أثناء اعتقال مادورو
Lebanon 24
مقتل 55 عسكريًا من فنزويلا وكوبا أثناء اعتقال مادورو
07/01/2026 12:32:37
07/01/2026 12:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال اعتقال مادورو
Lebanon 24
فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال اعتقال مادورو
07/01/2026 12:32:37
07/01/2026 12:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فنزويلا.. ترامب يُهدد إيران وكوبا وكولومبيا
Lebanon 24
بعد فنزويلا.. ترامب يُهدد إيران وكوبا وكولومبيا
07/01/2026 12:32:37
07/01/2026 12:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقال مادورو يوجّه "ضربة قاسية" لكوبا
Lebanon 24
اعتقال مادورو يوجّه "ضربة قاسية" لكوبا
07/01/2026 12:32:37
07/01/2026 12:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
وزير الداخلية
دونالد ترامب
دبلوماسي
دونالد
واشنطن
رويترز
تابع
قد يعجبك أيضاً
لماذا قد لا تكون إيران فنزويلا التالية؟
Lebanon 24
لماذا قد لا تكون إيران فنزويلا التالية؟
05:30 | 2026-01-07
07/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي إلى بيروت لـ"تعزيز العلاقات"
Lebanon 24
عراقجي إلى بيروت لـ"تعزيز العلاقات"
05:16 | 2026-01-07
07/01/2026 05:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا: خطة أوروبية محتملة ردًا على تهديدات واشنطن
Lebanon 24
فرنسا: خطة أوروبية محتملة ردًا على تهديدات واشنطن
05:15 | 2026-01-07
07/01/2026 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق في الأوساط الإسرائيلية من تآكل المكانة العلمية عالميًا
Lebanon 24
قلق في الأوساط الإسرائيلية من تآكل المكانة العلمية عالميًا
05:05 | 2026-01-07
07/01/2026 05:05:20
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون السعودي: قوات مجلس القيادة الرئاسي تتقدم ميدانياً في جنوب اليمن
Lebanon 24
التلفزيون السعودي: قوات مجلس القيادة الرئاسي تتقدم ميدانياً في جنوب اليمن
04:56 | 2026-01-07
07/01/2026 04:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
10:01 | 2026-01-06
06/01/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2026-01-07
لماذا قد لا تكون إيران فنزويلا التالية؟
05:16 | 2026-01-07
عراقجي إلى بيروت لـ"تعزيز العلاقات"
05:15 | 2026-01-07
فرنسا: خطة أوروبية محتملة ردًا على تهديدات واشنطن
05:05 | 2026-01-07
قلق في الأوساط الإسرائيلية من تآكل المكانة العلمية عالميًا
04:56 | 2026-01-07
التلفزيون السعودي: قوات مجلس القيادة الرئاسي تتقدم ميدانياً في جنوب اليمن
04:46 | 2026-01-07
في طهران.. التظاهرات مستمرة والشرطة تعلن مقتل عنصر
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 12:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 12:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 12:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24