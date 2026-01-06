روبيو: الولايات المتحدة تسعى لشراء غرينلاند

الأميركي ماركو روبيو ان تسعى لشراء غرينلاند، مؤكدا أن التصريحات الأخيرة حول لا يجب تفسيرها على أنها إشارة لغزو عسكري.



وأدلى روبيو بهذه التصريحات خلال إحاطة مغلقة مع أعضاء الكونغرس الأميركي أمس الثلاثاء، وفقا لما نقلته عن أشخاص مطلعين على المناقشة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هدف هو شراء الجزيرة ذات الحكم الذاتي، التي تتبع لمملكة الدنمارك.



ووفق الصحيفة، فقد طلب الرئيس الأميركي من مساعديه تقديم خطة محدثة للاستحواذ على غرينلاند، علما بأنه كان قد طرح الفكرة خلال ولايته الأولى.



وكثفت الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة من خطاباتها حول غرينلاند. وقال أمس الثلاثاء إن الخيار العسكري يظل من بين الخيارات قيد الدراسة.



وعلى صعيد متصل، رفض رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مساء أمس الثلاثاء فكرة أي عمل عسكري أميركي للاستيلاء على غرينلاند، وذلك بعد وقت قصير من تصريح البيت الأبيض بأن يرغب في ضم الإقليم ولن يستبعد خيار العمل العسكري.



