تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

روبيو: الولايات المتحدة تسعى لشراء غرينلاند

Lebanon 24
06-01-2026 | 23:49
A-
A+
Doc-P-1464856-639033656222506700.jpg
Doc-P-1464856-639033656222506700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ان الولايات المتحدة تسعى لشراء غرينلاند، مؤكدا أن التصريحات الأخيرة حول الجزيرة لا يجب تفسيرها على أنها إشارة لغزو عسكري.

وأدلى روبيو بهذه التصريحات خلال إحاطة مغلقة مع أعضاء الكونغرس الأميركي أمس الثلاثاء، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين على المناقشة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هدف الإدارة الأميركية هو شراء الجزيرة ذات الحكم الذاتي، التي تتبع لمملكة الدنمارك.

ووفق الصحيفة، فقد طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مساعديه تقديم خطة محدثة للاستحواذ على غرينلاند، علما بأنه كان قد طرح الفكرة خلال ولايته الأولى.

وكثفت الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة من خطاباتها حول غرينلاند. وقال البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن الخيار العسكري يظل من بين الخيارات قيد الدراسة.

وعلى صعيد متصل، رفض رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مساء أمس الثلاثاء فكرة أي عمل عسكري أميركي للاستيلاء على غرينلاند، وذلك بعد وقت قصير من تصريح البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب يرغب في ضم الإقليم ولن يستبعد خيار العمل العسكري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": روبيو أبلغ مشرعين أن ترامب يريد شراء غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: أوكرانيا تسعى للحصول على مليار يورو إضافية لشراء أسلحة أميركية بحلول نهاية العام
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو في مجلس الشيوخ الأميركي: روبيو أخبرني بأن مادورو سيُحاكم في الولايات المتحدة بتهم جنائية
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو مهنئاً بالاستقلال: ستستمرّ الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب لبنان والعمل معه
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24

صحيفة وول ستريت جورنال

الرئيس دونالد ترامب

أعلن وزير الخارجية

الإدارة الأميركية

وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-07
Lebanon24
05:16 | 2026-01-07
Lebanon24
05:15 | 2026-01-07
Lebanon24
05:05 | 2026-01-07
Lebanon24
04:56 | 2026-01-07
Lebanon24
04:46 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24