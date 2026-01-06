فرّ إلى جهة مجهولة.. السعودية تكشف مصير رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

أعلنت أن رئيس في اليمن فرّ إلى وجهة مجهولة ولم يتوجه إلى ، تاركاً أعضاء وقيادات دون أي تفاصيل عنه، بحسب البيان.





وكان من المقرر أن يتوجه عيدروس إلى السعودية التي دعت إلى مؤتمر بشأن اليمن.

وأعلنت السعودية تنفيذ ضربة استباقية على القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع.