عربي-دولي

بقوة 6.4 درجات.. زلزال يضرب سواحل جنوب الفلبين

Lebanon 24
07-01-2026 | 00:00
ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات قبالة سواحل جنوب الفلبين، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن لم يصدر أي تحذير من تسونامي أو تقارير فورية عن وقوع أضرار.


ووقع الزلزال الذي سجّلته الوكالة الأميركية في البداية بقوة 6.7 درجات، على عمق 58.5 كيلومترا وعلى مسافة نحو 27 كيلومترا شرق بلدة سانتياغو في جزيرة مينداناو.

وقال ناش باراغاس، وهو مسعف في مقاطعة دافاو الشرقية لوكالة فرانس برس، إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
 وتعرّض شرق مينداناو لزلزالين بلغت قوتهما 7.4 و6.7 درجات في أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل.

وقبل ذلك بأيام، أسفر زلزال بلغت قوته 6.9 درجات عن مقتل 76 شخصا كما دمّر أو ألحق أضرارا بـ72 ألف منزل في مقاطعة سيبو في وسط الفلبين، وفقا للأرقام الحكومية.

وتقع الزلازل بوتيرة شبه يومية في الفلبين الواقعة على ما يُعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي قوس من النشاط الزلزالي الكثيف يمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.
