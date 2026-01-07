الاشتباكات تتجدد في حلب.. سقوط قتلى وتعليق رحلات المطار

تجددت الاشتباكات بين وقوات "قسد" في حيي والشيخ مقصود في حلب شمال البلاد حيث علا صوت الرصاص في المنطقة.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بمقتل تسعة أشخاص على الأقل غالبيتهم مدنيون.



من جانبها، أفادت " " بمقتل طفل بقذيفة صاروخية أطلقتها "قسد" على حي الميدان بحلب.

في غضون ذلك، علّقت السلطات الثلاثاء حركة الملاحة الجوية من مطار حلب وإليه.



وأعلنت الهيئة والنقل الجوي "تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب لمدة 24 ساعة وتحويلها إلى مطار "، بحسب ما نقلت وكالة سانا الرسمية للأنباء.



كما تم تعليق الدراسة والعمل في عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة، باستثناء المستشفيات.



وفي وقت سابق اليوم، أكدت مديرية صحة حلب مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين بقصف لقسد استهدف حي الميدان.



في حين أحصت القوات مقتل مواطن من سكان حي الشيخ مقصود الذي تقطنه غالبية كردية في المدينة.