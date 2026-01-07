تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الاشتباكات تتجدد في حلب.. سقوط قتلى وتعليق رحلات المطار

Lebanon 24
07-01-2026 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1464865-639033665402677085.webp
Doc-P-1464865-639033665402677085.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات "قسد" في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب شمال البلاد حيث علا صوت الرصاص في المنطقة.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بمقتل تسعة أشخاص على الأقل غالبيتهم مدنيون.

من جانبها، أفادت "سانا" بمقتل طفل بقذيفة صاروخية أطلقتها "قسد" على حي الميدان بحلب.
في غضون ذلك، علّقت السلطات السورية الثلاثاء حركة الملاحة الجوية من مطار حلب وإليه.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي "تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب لمدة 24 ساعة وتحويلها إلى مطار دمشق"، بحسب ما نقلت وكالة سانا الرسمية للأنباء.

كما تم تعليق الدراسة والعمل في عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة، باستثناء المستشفيات.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مديرية صحة حلب مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين بقصف لقسد استهدف حي الميدان.

في حين أحصت القوات الكردية مقتل مواطن من سكان حي الشيخ مقصود الذي تقطنه غالبية كردية في المدينة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تجدد الاشتباكات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ثلوج أوروبا تشلّ السفر.. سقوط قتلى وتعليق مئات الرحلات (صور)
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط قتلى في اشتباك مسلح على الحدود الطاجيكية الأفغانية
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الاشتباكات تتجدد قرب أوفيرا في الكونغو
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24

العامة للطيران المدني

العامة للطيران

الهيئة العامة

الجيش السوري

الأشرفية

الكردية

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-07
Lebanon24
05:16 | 2026-01-07
Lebanon24
05:15 | 2026-01-07
Lebanon24
05:05 | 2026-01-07
Lebanon24
04:56 | 2026-01-07
Lebanon24
04:46 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24