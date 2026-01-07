تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الرئاسي اليمني: لملاحقة موزعي الأسلحة

Lebanon 24
07-01-2026 | 01:39
A-
A+
Doc-P-1464892-639033724219563095.webp
Doc-P-1464892-639033724219563095.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
على ضوء التطورات الأخيرة التي جرت في اليمن، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية. وأكد المجلس أن وحدة القرار العسكري والأمني تمثل ركيزة لا يمكن التهاون بها.
كما قرر إسقاط عضوية رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى، فضلاً عن إعفاء وزيري النقل عبدالسلام حميد، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من منصبيهما واحالتهما للتحقيق، وملاحقة وضبط المتورطين بتوزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي، وتقديمهم إلى العدالة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية

إلى ذلك، شدد المجلس في بيان اليوم الأربعاء على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، وبما يكفل احترام سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.

وحدة القرار العسكري
وأكد أن وحدة القرار العسكري والأمني، واحترام التسلسل القيادي، تمثل ركائز لا يمكن التهاون بها، مشددًا على أن أي إخلال جسيم بهذه الواجبات يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة وفقاً للدستور، والقانون.
كما أقر جملة من الإجراءات العاجلة، تضمنت تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، وتوحيد القيادة والسيطرة على كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار الدولة.

كذلك، جدد مجلس القيادة، تقديره لجهود السعودية، وقيادة تحالف دعم الشرعية، من أجل خفض التصعيد، وحماية المدنيين، ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهات داخلية جديدة، مؤكداً التزام الدولة بتنفيذ قراراتها السيادية.

وكرر دعوته للمواطنين في عدن وعموم البلاد إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي تحركات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالأمن، أو تعريض حياة المدنيين للخطر.

وكان التحالف كشف بوقت سابق اليوم أن الزبيدي الذي أبلغ السعودية سابقاً مشاركته في المؤتمر اليمني بالرياض، فر إلى مكان مجهول دون إبلاغ أعضاء المجلس الانتقالي.

كما أوضح أن الزبيدي عمد إلى تحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري حديد والصولبان باتجاه الضالع في حدود منتصف الليل. وأشار إلى أن الزبيدي وزع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب وزعزعة الاستقرار داخل المدينة اليمنية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: القرارات الأخيرة هدفها حماية المدنيين ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب اليمني: ندعم قرارات مجلس القيادة الرئاسي ونثمن المواقف السعودية
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أعضاء في المجلس الرئاسي اليمني: نرفض أي قرارات انفرادية
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: أعلن اليوم حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 90 يوما
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

أعضاء المجلس

نائب العام

السعودية

اليمنية

السعود

الرياض

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-07
Lebanon24
05:16 | 2026-01-07
Lebanon24
05:15 | 2026-01-07
Lebanon24
05:05 | 2026-01-07
Lebanon24
04:56 | 2026-01-07
Lebanon24
04:46 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24